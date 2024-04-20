20 апреля 2024, 16:51

Гражданин Украины задержан на "Верхнем Ларсе" по подозрению в шпионаже

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Силовики задержали на границе в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении российских подразделений и военной техники.

Гражданин Украины задержан в Северной Осетии по подозрению в шпионаже, сообщило республиканское погрануправление ФСБ.

"36-летний гражданин Украины осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам информации о расположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции посредством интернет-мессенджера", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей от 10 до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет РИА Новости.

В погрануправлении отметили, что гражданина Украины задержали на пункте пропуска "Верхний Ларс" при попытке пересечь границу, информирует "Коммерсант".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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