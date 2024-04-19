Церковь в Нагорном Карабахе, фото: Армине Хайрапетян, https://hishatakaran.org/en/gallery/photos/photos

19 апреля 2024, 05:08

Фотоальбом и онлайн-проект о памятниках Карабаха презентованы в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Англоязычное издание о культурном наследии зоны нагорно-карабахского конфликта с фотографиями и историческими документами презентовано в Ереване по случаю Международного дня охраны памятников. Историки, которые задокументировали данные об армянских памятниках культуры в регионе, напомнили о риске уничтожения этих объектов властями Азербайджана. 

Как писал "Кавказский узел", 6 марта армянские активисты сообщили, что Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе. В частности, были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен собор Покрова Святой Богоматери. Разрушение властями Азербайджана памятников культуры в Нагорном Карабахе противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, заявили карабахские политики и активисты, требуя от Еревана привлечь внимание международного сообщества к проблеме. 

В Ереване состоялась презентация книги-фотоальбома «Историческое и культурное наследие зоны нагорно-карабахского конфликта» и проекта по документированию материального и культурного наследия Арцаха. Мероприятие, прошедшее в Музее истории Армении, было приурочено к Международному дню охраны памятников и достопримечательностей, который отмечается 18 апреля, передал корреспондент “Кавказского узла”. 

Фотоальбом «Историческое и культурное наследие зоны нагорно-карабахского конфликта» издан на английском языке, в нем представлена историческая справка и фотографии историко-культурных памятников Сюника (регион Армении) и Кашатагского района Нагорного Карабаха (азербайджанское название - Лачинский район. Автор фотографий - журналист Зограб Йркоян, историческую справку и текстовое сопровождение снимков написал кандидат филологических наук Мгер Кумунц.

Книга издана тиражом в 1000 экземпляров, она будет распространена в основном среди иностранной аудитории, сообщили в армянском издательстве «Оскан Ереванци».

Фотожурналист Зограб Йркоян до осенней войны 2020 года был главным редактором издания «Меран» Кашатагского района. В альбоме представлены  фотографии церквей и часовен, крепостей, хачкаров (камни-кресты) и надгробий с армянскими надписями, крепостей. Снимки, по словам автора, были сделаны в течение нескольких последних десятилетий.

Профессор Мгер Кумунц выразил сожаление, что подобные исторические книги не издаются регулярно. Он отметил, что в альбоме  представлены документы, «подтверждающие армянство исторического Арцаха (Нагорного Карабаха), которые затмевают ложные тезисы и историко-политические ориентации, публикуемые на научных и политических площадках за пределами Армении».

По словам Кумунца, издание будет полезно армянским учреждениям и проармянским организациям, которые «представляют  мировой  общественности историческую информацию о восточной Армении - Сюнике и Арцахе».

Кумунц с сожалением отметил, что историко-культурные памятники Кашатагского района больше невозможно осмотреть на месте с тех пор, как эта территория перешла под контроль Азербайджана. Он также отметил, что сейчас «все ценные памятники, созданные армянским народом на протяжении веков, разрушаются, захватываются и уничтожаются» в Карабахе. 

Также 18 апреля, по случаю  Дня охраны памятников и достопримечательностей, армянский сайт Hishatakaran (арм. “Мемориал”) представил проект по документации культурно-исторического наследия Нагорного Карабаха. Проект реализован при поддержке и усилиях Фонда INALCO (Национальный  институт восточных языков и цивилизаций, Франция) и НПО HISHATAKARAN (Армения), при финансировании  ALIPH (Международный альянс по защите наследия в зонах конфликтов) и Фондом Галуста Кюльпенкеана. Документацией памятников занимались историки и волонтеры из Армении и Нагорного Карабаха при поддержке учредителей Hishatakaran.

Автор и руководитель проекта Анна Лейлоян-Экмалян назвала основной целью проекта защиту нематериального культурного наследия Карабаха «от прямой угрозы разрушения, трансформации и узурпации». Она также отметила, что «важно передать это богатое наследие будущим поколениям с полным документированием».

На сайте задокументировано порядка 65 исторических памятников Арцаха, рассказала участница рабочей группы, историк Армине Айрапетян

«Необходимо использовать все возможные средства для популяризации памятников Арцаха, повышения осведомленности о проблемах, сбора информации и данных. Сайт Hishatakaran фонда «Мемориал армянского культурного наследия» - одна из платформ, выполняющих эту задачу», - сказала она. 

Армине Айрапетян также была директором Управления по охране памятников и исторической среды при правительстве Нагорного Карабаха. По ее информации, после исхода армянского населения и установления в регионе контроля Баку под угрозой уничтожения остались до 6 тысяч историко-культурных и архитектурных  памятников разных эпох, а в Кашатагском районе - до тысячи древних и средневековых памятников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Участники митинга в Ереване призвали карабахских беженцев остаться в Армении", "Ереван обвинил Баку в уничтожении хачкара XIII века", "Обнародованы новые факты уничтожения памятников в Карабахе". 

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 апреля 2024, 06:07

19 апреля 2024, 04:09

19 апреля 2024, 03:10

  • Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине

    Ростовские чиновники вручили награду родственникам местного жителя Сергея Черенкова, умершего через полгода после ранения, полученного в зоне военных действий на Украине. Властями официально признана смерть как минимум 417 военных из Ростовской области.

19 апреля 2024, 02:16

19 апреля 2024, 01:17

  • Защита заявила о давлении на оппозиционера Амрахова

    Сотрудник Института демократических инициатив Илькин Амрахов, арестованный в связи с делом Toplum TV, подвергается неправомерному давлению со стороны сотрудника прокуратуры, его вынуждают отказаться от защитника, заявила адвокат Ровшана Рагимова.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи