Фотоальбом и онлайн-проект о памятниках Карабаха презентованы в Ереване

19 апреля 2024, 05:08

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Англоязычное издание о культурном наследии зоны нагорно-карабахского конфликта с фотографиями и историческими документами презентовано в Ереване по случаю Международного дня охраны памятников. Историки, которые задокументировали данные об армянских памятниках культуры в регионе, напомнили о риске уничтожения этих объектов властями Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта армянские активисты сообщили, что Баку продолжает планомерно уничтожать памятники в Нагорном Карабахе. В частности, были разрушены здания Национального собрания и Союза ветеранов войны, а также осквернен собор Покрова Святой Богоматери. Разрушение властями Азербайджана памятников культуры в Нагорном Карабахе противоречит Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, заявили карабахские политики и активисты, требуя от Еревана привлечь внимание международного сообщества к проблеме.

В Ереване состоялась презентация книги-фотоальбома «Историческое и культурное наследие зоны нагорно-карабахского конфликта» и проекта по документированию материального и культурного наследия Арцаха. Мероприятие, прошедшее в Музее истории Армении, было приурочено к Международному дню охраны памятников и достопримечательностей, который отмечается 18 апреля, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Фотоальбом «Историческое и культурное наследие зоны нагорно-карабахского конфликта» издан на английском языке, в нем представлена историческая справка и фотографии историко-культурных памятников Сюника (регион Армении) и Кашатагского района Нагорного Карабаха (азербайджанское название - Лачинский район. Автор фотографий - журналист Зограб Йркоян, историческую справку и текстовое сопровождение снимков написал кандидат филологических наук Мгер Кумунц.

Книга издана тиражом в 1000 экземпляров, она будет распространена в основном среди иностранной аудитории, сообщили в армянском издательстве «Оскан Ереванци».

Фотожурналист Зограб Йркоян до осенней войны 2020 года был главным редактором издания «Меран» Кашатагского района. В альбоме представлены фотографии церквей и часовен, крепостей, хачкаров (камни-кресты) и надгробий с армянскими надписями, крепостей. Снимки, по словам автора, были сделаны в течение нескольких последних десятилетий.

Профессор Мгер Кумунц выразил сожаление, что подобные исторические книги не издаются регулярно. Он отметил, что в альбоме представлены документы, «подтверждающие армянство исторического Арцаха (Нагорного Карабаха), которые затмевают ложные тезисы и историко-политические ориентации, публикуемые на научных и политических площадках за пределами Армении».

По словам Кумунца, издание будет полезно армянским учреждениям и проармянским организациям, которые «представляют мировой общественности историческую информацию о восточной Армении - Сюнике и Арцахе».

Кумунц с сожалением отметил, что историко-культурные памятники Кашатагского района больше невозможно осмотреть на месте с тех пор, как эта территория перешла под контроль Азербайджана. Он также отметил, что сейчас «все ценные памятники, созданные армянским народом на протяжении веков, разрушаются, захватываются и уничтожаются» в Карабахе.

Также 18 апреля, по случаю Дня охраны памятников и достопримечательностей, армянский сайт Hishatakaran (арм. “Мемориал”) представил проект по документации культурно-исторического наследия Нагорного Карабаха. Проект реализован при поддержке и усилиях Фонда INALCO (Национальный институт восточных языков и цивилизаций, Франция) и НПО HISHATAKARAN (Армения), при финансировании ALIPH (Международный альянс по защите наследия в зонах конфликтов) и Фондом Галуста Кюльпенкеана. Документацией памятников занимались историки и волонтеры из Армении и Нагорного Карабаха при поддержке учредителей Hishatakaran.

Автор и руководитель проекта Анна Лейлоян-Экмалян назвала основной целью проекта защиту нематериального культурного наследия Карабаха «от прямой угрозы разрушения, трансформации и узурпации». Она также отметила, что «важно передать это богатое наследие будущим поколениям с полным документированием».

На сайте задокументировано порядка 65 исторических памятников Арцаха, рассказала участница рабочей группы, историк Армине Айрапетян.

«Необходимо использовать все возможные средства для популяризации памятников Арцаха, повышения осведомленности о проблемах, сбора информации и данных. Сайт Hishatakaran фонда «Мемориал армянского культурного наследия» - одна из платформ, выполняющих эту задачу», - сказала она.

Армине Айрапетян также была директором Управления по охране памятников и исторической среды при правительстве Нагорного Карабаха. По ее информации, после исхода армянского населения и установления в регионе контроля Баку под угрозой уничтожения остались до 6 тысяч историко-культурных и архитектурных памятников разных эпох, а в Кашатагском районе - до тысячи древних и средневековых памятников.

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