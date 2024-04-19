19 апреля 2024, 03:10

Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине

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Ростовские чиновники вручили награду родственникам местного жителя Сергея Черенкова, умершего через полгода после ранения, полученного в зоне военных действий на Украине. Властями официально признана смерть как минимум 417 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля власти Ростовской области назвали имена 416 убитых в ходе военной операции на Украине.

Администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону отчиталась о вручении награды родственникам военного Сергея Черенкова. 

“В октябре 2022 года Сергей Черенков подписал контракт на военную службу. 5 августа 2023 года Сергей получил тяжелое ранение, полгода в госпитале он боролся за жизнь. 5 февраля 2024 года Сережи не стало”, - говорится в публикации официального Telegram-канала администрации от 18 апреля.

По информации чиновников, Черенкова наградили посмертно “за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга”. Орден Мужества передали его вдове вместе со словами "благодарности и сочувствия". 

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 417 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Три военных из Славянска-на-Кубани убиты на Украине", "Один человек ранен при отражении атаки беспилотников в Ростовской области", "Правозащитники не сочли массовой отправку мигрантов из Ростовской области на фронт". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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