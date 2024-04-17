17 апреля 2024, 19:48

Боец из Ростовской области убит на Украине

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Андрей Каргин убит в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Боковского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 416 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля власти Ростовской области назвали имена 415 убитых в ходе военной операции на Украине.

Андрей Каргин убит в военной операции на Украине 9 октября 2023 года, сообщила сегодня администрация Боковского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии именной парты в школе, где он учился. 

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 416 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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