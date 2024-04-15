Четверо жителей Ростовской области убиты на Украине

15 апреля 2024, 09:58

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Александр Буняев, Алексей Голубов, Андрей Питько и Вячеслав Волохов убиты в зоне СВО, сообщили власти Сальского района. С начала военной операции на Украине признаны убитыми не менее 415 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 14 апреля стало известно, что на Украине убит Виктор Матузка из города Донецка Ростовской области. Он стал, по меньшей мере, 411-м жителем региона, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции на Украине убиты жители Сальского района Александр Буняев, Алексей Голубов, Андрей Питько и Вячеслав Волохов. Каждый из них посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 7 апреля в своем телеграм-канале администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 415 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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