"Проект Памяти" рассказал о последствиях насильственных исчезновений в Чечне

18 апреля 2024, 15:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Травмирующий опыт, который получают близкие тех, кто оказался безвестно похищен в Чечне, не проходит бесследно, жены исчезнувших людей оказываются в неопределенном статусе, семьи попадают в стесненную материальную ситуацию, а у детей без вести пропавших нередко возникают проблемы с правоохранительными органами, так как власти относят их к группе риска радикализации, говорится в исследовании, опубликованном правозащитниками "Проекта Памяти".

"Проект Памяти" создан правозащитниками, "чтобы сохранять и рассказывать истории исчезнувших". "Тысячи родственников потерпевших до сих пор испытывают страдания из-за того, что судьба их близких до сих пор не установлена. Важно помнить об этом, чтобы в будущем при первой же возможности провести расследования похищений и узнать правду", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

Опубликованный “Проектом Памяти” доклад “Незаживающая рана”, в котором показаны долгосрочные последствия насильственных исчезновений для семей пропавших без вести в Чечне, подготовлен Зорган Бачаевой.

Доклад основан на 21 разговоре с родственницами похищенных: женами, матерями, сестрами и одной дочерью. Все интервью были проведены на чеченском языке в Грозном летом 2023 года. Все опрошенные - заявители в Европейский суд по правам человека, получившие положительные решения по их жалобам. В большинстве случаев родные респондентов пропадали бесследно после задержания сотрудниками силовых структур. Чаще всего задержания проходили неофициально и людей фактически похищали. "Кавказский узел" публикует полный текст исследования в разделе "Доклады".

На протяжении многих лет семьи без вести пропавших, а это тысячи людей, борются с неизвестностью, постоянно надеются на возвращение своих близких, но сталкиваются с отсутствием информации об их судьбе и бездействием государственных структур, говорится в публикации правозащитного проекта о выходе в свет доклада Зорган Бачаевой.

Травмирующий опыт людей, чьи близкие безвестно исчезли, затягивается на годы, отмечается в исследовании. "Такой опыт может передаваться от поколения к поколению, иметь серьезные долгосрочные последствия для психического и физического здоровья, а также способствует возникновению значительных социально-экономических сложностей для родственников пропавших", - предупреждает исследователь.

За годы контртеррористической операции в Чечне и правления Рамзана Кадырова в республике пропали тысячи людей, но Россия не принимала мер по расследованию их исчезновений, заявили в сентябре 2023 года в своем докладе правозащитники Олег Орлов* и Александр Черкасов. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности, учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне.

Практически все участники исследования указали на наличие хронических заболеваний, которые тесно связаны с пережитой травмой. Для отдельных категорий родственников исчезновение близкого имеет и серьезные социальные последствия. Жены пропавших без вести сталкиваются с неопределенностью своего статуса (жена она или вдова); дети, которые нередко живут в стесненной финансовой ситуации, не получают должного внимания и возможностей для успешного развития. Неопределенная утрата оказывает существенное воздействие на финансовое положение семей, ведь нередко пропавшие являлись единственными кормильцами. Во главе семьи чаще всего остаются женщины, которые берут на себя ответственность как за содержание семьи, так и за поиски пропавших, что, в свою очередь, часто сопряжено с большими финансовыми затратами. Помимо этого, у сыновей без вести пропавших нередко возникают проблемы с правоохранительными органами, так как власти относят их к группе риска радикализации, отмечают правозащитники.

Только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до 5000 человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезло около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

С учетом сложившейся в настоящее время обстановки данное исследование является исключительным, подчеркивает исследователь Зорган Бачаева.

«Помимо самого технического аспекта проведения интервью в Чечне и набора респондентов, тема исследования предлагает уникальный взгляд на проблему, фокусируясь не столько на самом аспекте похищений, сколько на опыте жизни респондентов после такого травмирующего события. Это тот аспект, который часто игнорируется, когда мы говорим о пропавших без вести», - рассказала «Кавказскому узлу» Зорган Бачаева.

Она подчеркнула, что тема пропавших без вести во время военных конфликтов в Чечне мало освещается и мало изучается в настоящее время.

«Несмотря на то, что документирование в текущих реалиях чрезвычайно важно с точки зрения сохранения памяти, этот доклад не только и не столько об этом. Через концепцию неопределенной утраты доклад показывает, что преступления, совершенные в отношении родственников безвестно пропавших 15-20 лет назад - это реальность, в которой они пребывают по сей день. Для них это не история, для них это преступление сегодняшнего дня», – сказала Зорган Бачаева.

В чеченском обществе не принято делиться своими переживаниями, однако большинство участниц исследования были рады возможности выговориться, поделиться своей болью, отмечает исследователь.

«Если в повседневной жизни участницы предпочитают не делиться своими мыслями и эмоциями с окружающими, то в присутствии человека, который погружен в тему и готов их выслушать, они охотно это делают. Некоторые респондентки говорили о том, что им хотелось бы иметь пространство, куда они могли приходить и встречаться с теми, кто имеет схожий опыт потери близкого. По их словам, только тот, кто пережил такую же потерю, сможет их понять», - рассказала Зорган Бачаева.

"Кавказский узел" также сообщал, что в феврале 2024 года в годовщину сталинской депортации вайнахов правозащитный "Проект Памяти" опубликовал документальный фильм о людях, ставших жертвами похищений и насильственных исчезновений в Чечне в 2000-х годах. Фильм "Ни живые, ни мёртвые" рассказывает о людях, переживших насильственные исчезновения родственников в Чечне.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.