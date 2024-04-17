Юристы назвали избиение кадета в Тимашевске уголовным преступлением

17 апреля 2024, 07:50

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Воспитанник кадетского казачьего корпуса в Тимашевске был госпитализирован после избиения педагогом. В действиях преподавателя усматриваются нарушения трех статей Уголовного кодекса, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля стало известно, что прокуратура, Следком и Минобразования начали проверку после публикации видео с избиением учащегося Тимашевского казачьего кадетского корпуса. Преподаватель математики и по совместительству замдиректора учебного заведения отстранен от занятий, сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий.

Согласно опубликованному видео, педагог ударил в голову кадета, который отвечал у доски, отреагировав таким образом на его интонацию. После этого мужчина поднял упавшего подростка и отвел за парту. Кадету стало плохо, он начал терять сознание, и преподаватель дал указание другим ученикам отвести сверстника в туалет.

Мальчик, которого ударили, учится в 7-м классе. Это первый год обучения, а всего в корпусе учатся 190 детей со всего Краснодарского края, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Елена, мать одного из кадетов, который учится вместе с пострадавшим. По ее словам, пострадавший находится в больнице. "У него сотрясение мозга", - сказала Елена.

Не участвующий в деле адвокат Сергей Костюк после просмотра видео обратил внимание, что после серьезного удара по голове ребенок падает, а учитель затем отдает команду вывести его из класса ученикам, а сам продолжает урок. Помимо побоев (статья 116 УК РФ) здесь усматривается оставление в опасности (статья 125 УК РФ), так как учитель был обязан немедленно вызвать скорую помощь, видя состояние ребенка, но не сделал этого, сказал Сергей Костюк корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 125 УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных или принудительных работ, либо до трех месяцев ареста, либо до года лишения свободы. Статья 116 УК РФ предусматривает до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо до двух лет ограничения свободы или принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до двух лет лишения свободы.

Родительница Елена подтвердила, что учитель не вызывал ребенку скорую, а продолжил урок. "Родители положили ребенка в больницу, ими было написано заявление в органы. Учитель не вызывал скорую, видя состояние ребенка", - сказала она.

Другой адвокат Роман Клыков после просмотра ролика сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что усмотрел в действиях педагога, помимо побоев, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ)

Статья 156 УК РФ предусматривает штраф до 100 тысяч рублей, либо до 440 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных работ, либо до трех лет принудительных работ или лишения свободы.

Адвокат Ирина Желтухина согласилась с коллегами в квалификации действий мужчины на видео по статьям 116, 125 и 156 УК РФ. "Рукоприкладство недопустимо в образовательном процессе, да вообще нигде", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший казак, правозащитник Григорий Учкуров, посмотрев видео, выразил возмущение увиденным. "Даже если предположить, что ребенок себя плохо ведет, то на это есть другие меры, такие как удаление из класса, жалоба директору, родителям или в конечном итоге исключение кадета из учебного заведения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Учкуров также обратил внимание на то, что учитель не вызвал скорую. Он привел случай из практики, когда человек скончался только потому, что ему вовремя не была оказана помощь. "Образовалась гематома в мозге, и человек погиб через несколько месяцев. Ответственность должна быть за побои уголовная. А сам учитель недостоин быть преподавателем. Кулаками не учат. Учат словом и личным примером", - считает Григорий Учкуров.

Сочинский казак Владимир Галка сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ему известно несколько кадетских корпусов в крае, и дети его знакомых казаков и родственников учатся в разных заведениях. По его словам, там обучаются дети с 12-13 лет, и они там живут, потому что это своего рода интернаты, и не всегда кадеты готовы рассказать родителям о происходящем в стенах этих заведений.

Однако, по словам Галки, он никогда не слышал о том, чтобы кадетов там избивали. "При каждом кадетском корпусе есть ПДН (структуры по делам несовершеннолетних. – Прим. "Кавказского узла"), которые должны следить за этой ситуацией. Есть чиновники образования в каждом муниципалитете. Это общая вина всех чиновников, которые не следят за происходящим в кадетских корпусах", - высказал мнение казак.

"Кавказский узел" писал о других случаях насилия педагогов над детьми в кадетских учреждениях. Так, в ноябре 2023 года 15-летний девятиклассник Шахтинского казачьего кадетского корпуса пожаловался на избиение одним из руководителей учреждения. Согласно заключению медработников, подросток получил перелом пальца, ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные гематомы. Однако родители подростка получили отказ следствия в возбуждении уголовного дела.

В январе 2023 года стало известно о жалобе родителей 12-летнего ученика кадетской школы в Ставрополе на то, что их сын был избит плетью в учебном заведении. По словам отца мальчика, родители знали о том, что в кадетской школе разрешены телесные наказания, но он думал, что это может произойти "только в каком-то самом крайнем случае".

В мэрии Ставрополя назвали произошедшее недопустимым и заверили, что виновные будут наказаны. Педагоги, допускающие избиения детей, не будут работать в системе образования, пообещал тогда губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Другой инцидент произошел в марте 2022 года в казачьем кадетском корпусе в Будённовске. Тогда директор учебного заведения во время урока подошел к одному из кадетов, схватил его двумя руками за шею, поднял и высказал угрозы. Следователи возбудили уголовное дело, а мать кадета пожаловалась на преследование сына после ее жалобы на руководство учебного заведения.

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