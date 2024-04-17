Юрист и правозащитник сочли незаконным принуждение учителей к патрулированию улиц Волгограда

17 апреля 2024, 04:54

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Принуждение волгоградских учителей участвовать в патрулировании улиц противоречит трудовому законодательству, педагогов заставляют делать то, с чем не справляются правоохранители, считает правозащитник Роман Мельниченко. Дежурство за пределами территории школы не входит в обязанности учителей, заявил юрист Сергей Иващенко.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля учителя в Волгограде сообщили, что их принуждают следить за порядком на улицах города по вечерам. Профилактика правонарушений входит в обязанности классных руководителей, возразили в мэрии.

Татьяна преподает историю в сельской школе в одном из районов Волгоградской области. Опыт педагогической работы - 29 лет. Отвечая на вопросы корреспондента «Кавказского узла» о принуждении патрулировать улицы, педагог заметила, что «насильно на подобное дежурство никто направить не имеет права». По ее словам, необходим приказ директора школы об организации патрулирования с участием членов общественной комиссии по делам несовершеннолетних от администрации.

«Любая работа должна быть оплачиваемой. Если это дополнительные обязанности, то они должны содержаться в трудовом договоре либо в дополнительном соглашении к трудовому договору. Это должно быть прописано в должностной инструкции. Если работа не входит в круг основных обязанностей, то только с добровольного согласия работника она может быть выполнена», - сказала Татьяна 16 апреля.

Но подобные правила, уточнила она, существуют «в идеале». На практике же многие ее коллеги могут не знать своих прав или же не умеют их отстаивать. «Зависит от адекватности администрации и вразумительности самого работника. Может такое быть: если никто не возражает, если какие-то плюшки могут быть за это классному руководителю», - пояснила Татьяна.

Женщина рассказала, как в праздничные майские дни и во время выпускного вечера директриса «просила» учителей подежурить на улицах поселка, «чтобы учителя посмотрели, чем в вечернее время занимаются выпускники». «Мы с другим классным руководителем просто на машине проехали по улице, увидели стайку выпускников. Подошли к ним, поговорили, посмотрели, в "адеквате" они или нет. Все было прекрасно. Мы эту работу полюбовно сделали. С добровольными дружинами я не сталкивалась. Не исключаю, что такое вполне может быть на практике», - сказала Татьяна.

Елена - педагог с 28 летним стажем. Преподает историю и обществознание в одной из школ Волгограда. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была участницей подобного патрулирования.

«Никаких последствий в случае отказа от участия в патрулировании в нашей школе не будет. У нас руководство адекватное. Я - классный руководитель выпускного класса. Веду этих детей уже пять лет. Очень за них переживаю. Поэтому согласилась подежурить на общественных началах. Нас сопровождали полицейские и двое казаков. Было безопасно. Прошли по дворам и закоулкам. Спугнули забулдыг, которые распивали спиртное на лавочках во дворах. Детей своих во время обхода не видела. Учителя у нас с родителями обычно дежурят во время выпускного. Ну тут, понятно, мы заинтересованы, чтобы с детьми в такой день ничего не случилось», - пояснила педагог.

Григорий Ященко - пенсионер. 47 лет он отработал в сельской школе учителем биологии, 23 года был директором школы. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в советское время в их школе активно пропагандировался спорт - дети вечерами занимались в секциях, в теплое время года играли допоздна в футбол и зимой в хоккей. Почти все дети работали на приусадебных участках родителей.

«Окна в нашей школе горели до самого позднего вечера: были кружки, спортивные секции, дети сами в школьной мастерской делали карты, выступали с ними на районных соревнованиях (по картингу). Летом ученики в трудовом лагере практику проходили - работали на совхозных полях, в школьном дендрарии. Им некогда было по улицам бегать и хулиганить. Поэтому в нашей школе правонарушения, а тем более преступления случались крайне редко. И если такое происходило, то это было ЧП», - рассказал Ященко.

По словам бывшего учителя, педагогический коллектив его школы «работал в тесном взаимодействии» с подразделениями по делам несовершеннолетних, с совхозными дружинниками. Учителя иногда подключались к рейдам полиции и дружинников. «Но случалось это крайне редко, в основном на праздники и во время выпускных. На добровольной основе задействовали молодых учителей по комсомольской линии. Не помню, чтобы в нашем коллективе были какие-то недопонимания и конфликты по этому вопросу. Все учителя у нас были ответственные», - рассказал он.

Правозащитник Роман Мельниченко считает, что участие учителей в подобных рейдах малоэффективно.

«Я за разделение труда. Если учителей заставляют делать то, что должна делать полиция, то это профанация. Это демонстрация того, что полиция со своими обязанностями не справляется и их методы работы с подростками не работают», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник также заявил, что принудительное привлечение учителей к подобным уличным дежурствам «противоречит трудовому законодательству». «Ибо есть в трудовом законодательстве такие понятия, как место и время работы. У учителей место работы - школа и прилегающая к ней территория. Время - учебное. Если их заставляют дежурить на улицах да еще и во внеурочное время, это нарушения закона», - сказал Мельниченко.

Защитить свои трудовые права учитель может эффективно, если ознакомится с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», а также с статьей 37 Конституции РФ и статьей 4 Трудового Кодекса РФ, которые запрещают применение неоплачиваемого труда, сказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Сергей Иващенко.

Так, статья 4 Трудового кодекса напрямую запрещает «принудительный труд» под «угрозой наказания». В статье же 22 Кодекса определены обязанности работодателя. При этом такое понятие, как «профилактика правонарушений», может не входит в круг обязанностей учителя. То есть его участие в вечерних дежурствах по городу не обязательно и может проходить только при добровольном согласии работника школы. По утверждению Сергея Иващенко, подобные дежурства прописаны в должностных инструкциях сотрудников правоохранительных органов, а не учителей. «Принуждать учителей к дежурствам вне территории школы незаконно и даже опасно для самих учителей», - заявил Сергей Иващенко.

«Понятно, что у директора школы имеются рычаги давления, с помощью которых он может управлять педагогическим коллективом. Это и личные отношения, и получение так называемой квалификационной категории, которая предполагает организацию и участие педагога в различных внешкольных мероприятиях, курсах повышения квалификации и прочей внеурочной деятельности. Но если учителю подобная деятельность неинтересна и не нужна, он легко может от нее отказаться», - считает юрист.

Иващенко посоветовал учителям в случае оказания на них давления со стороны руководства школы и принуждения к принудительному неоплачиваемому труду в начале написать жалобу в Районо. Если директор продолжит попытки принудить учителя к неоплачиваемому труду, жалобу необходимо подать в районную прокуратуру или иск в суд. «Но, как правило, учителя перестают напрягать внеурочной работой в том случае, если он вдруг попросит руководство школы ознакомить его с пакетом документов, который включает в себя штатное расписание, Положение об оплате труда, подтверждение фонда оплаты труда, зарплатную ведомость на весь коллектив. Дотошных учителей, как правило, не трогают - от греха подальше», - сказал Сергей Иващенко.

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