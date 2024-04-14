Волгоградские педагоги пожаловались на принуждение к патрулированию улиц

14 апреля 2024, 15:54

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Школьные учителя пожаловались на требования следить за порядком на улицах Волгограда по вечерам. Профилактика правонарушений входит в обязанности классных руководителей, возразили в мэрии.

Учителя школ в Волгограде пожаловались на то, что их заставляют дежурить, в частности, в сквере Доблести и Славы, парке имени 50-летия Октября и на набережной имени Высоцкого, сообщает сегодня V1.ru.

"Учителей заставляют там следить за порядком с 18:00 до 21:00. При этом переработка во внеучебное время не оплачивается, учителя там находятся без сопровождения полиции, а в это время там собираются толпы подростков и людей, употребляющих вещества, изменяющие сознание", - привело издание слова одного из педагогов, опубликованные в соцсети. Когда и в какой соцсети была размещена эта жалоба, издание не указало.

При этом один из педагогов школы в Кировском районе подтвердил изданию, что уже участвовал в таком патрулировании. "Мы на самом деле уже ходили в такой патруль. Никаких документов нам не показали, мы нигде ничего не подписывали. Нам просто сказали, что мы должны пройтись и посмотреть. Патрулирование - раз в неделю по графику. При этом разговаривать или обсуждать эту тему с кем-то еще нам категорически запретили под страхом увольнения. Просто какое-то дуболомство", - приводятся в публикации его слова.

От педагогов не требуется подменять сотрудников полиции, заверил представитель администрации города. "Никто не требует от учителей брать на себя функции полиции. Это работа, которая проводится в рамках руководства классами и направлена, в первую очередь, на профилактику как правонарушений, так и вовлечения несовершеннолетних в занятие запрещенной законом деятельностью. Точно так же учителя дежурят зимой возле водоемов, предупреждая возможные несчастные случаи на льду со своими воспитанниками. При этом говорить о том, что эти выходы не оплачиваются, было бы не совсем верно, поскольку это входит в обязанности классных руководителей", - привело его слова издание.

Администрация Волгограда, по состоянию на 15.50 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале жалобы педагогов.

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