16 апреля 2024, 23:52

Житель Владикавказа заподозрен в призывах к терроризму

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Силовики заподозрили жителя Владикавказа в публикации комментария с призывами к терроризму в соцсети. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщило МВД по Северной Осетии.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Северной Осетии и республиканского управления ФСБ задержали 30-летнего жителя Владикавказа по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщило сегодня МВД по Северной Осетии. 

По версии силовиков, "используя псевдоним, мужчина разместил к публикации на странице в одной из популярных социальных сетей комментарий деструктивного характера: высказывание, оправдывающее террористическую деятельность, одобряющее применение насилия и содержащее призывы к разрушительным действиям", указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным издания "Астра", по делу проходит 29-летний врач детской больницы из Владикавказа, который в октябре 2023 года оставил возмущенный комментарий о ценах на бензин. 

"Кавказский узел" также писал, что суд назначил год лишения свободы жителю Северной Осетии Исламу Тимурзиеву по делу об оправдании терроризма в комментариях в соцсети. Обвиняемый признал вину.

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Примечание:

"Дело Улькер Гашимовой дошло до суда", "Пенсионерка из Ставропольского края заподозрена в оправдании терроризма", "Маршенкулова сочла необоснованными обвинения в оправдании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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