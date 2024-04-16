Защита потребовала расследовать избиение Самвела Варданяна

16 апреля 2024, 17:09

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Люди в масках по дороге в следственный изолятор избили Самвела Варданяна, задержанного после конфликта с депутатом от партии "Гражданский договор", заявила защита и потребовала расследовать нападение.

Как писал "Кавказский узел", Самвел Варданян задержан в Ереване за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". Его действия правоохранители квалифицировали как хулиганство, но обвинение пока не предъявлено, сообщил адвокат./p>

Самвел Варданян, подозреваемый в хулиганстве против депутата от правящей силы, избит неизвестными по дороге из полицейского участка в СИЗО, заявила защита. Неизвестные в масках накануне избили Самвела Варданяна по дороге из полицейского участка в СИЗО, сообщил "Кавказскому узлу" его адвокат Рубен Меликян. "Силовики, сопровождающие моего подзащитного остановились и вышли из машины. После чего на Варданяна напали неизвестные в масках и жестоко избили. При этом они ему угрожали", - рассказал он.

Адвокат требует расследовать избиение Варданяна. "Правоохранительные органы должны отследить по камерам передвижение автомашины, на которой перемещали Варданяна в СИЗО, выявить преступников. Полученные факты должны стать материалами уголовного дела", - отметил Меликян.

В Следственном комитете Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Самвел Варданян задержан на 72 часа. "Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 Уголовного кодекса "Хулиганство". В течение этого времени ему либо предъявят обвинение, ходатайствуя перед судом об избрании меры пресечения, либо освободят", - пояснил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

Часть 1 статьи 297 Уголовного кодекса "Хулиганство" предусматривает наказание от штрафа в размере 20 тысяч драмов (около 50 долларов США) до лишения свободы на срок до двух лет, сказано на портале правовой информации Arlis.

В офисе омбудсмена Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что группа оперативного реагирования выехала в СИЗО для встречи с Самвелом Варданяном.

Депутат Акоп Асланян, из-за инцидента с которым Самвела Варданяна задержали, заявил, что "парень перешел все границы и должен ответить перед законом". "Я хотел заплатить за проезд в автобусе, он встал на моем пути и начал говорить такие слова, что неудобно произносить. Но даже в этих условиях я его призвал пропустить меня, но он не позволил пройти, тогда я его оттолкнул и прошел", - заявил депутат в ходе брифинга.

Он добавил, что Варданян не имел права даже снимать на камеру, "ибо это означает вторжение в личное пространство".

Самвел Варданян задержан не в первый раз. В 2023 году Варданян крикнул премьер-министру Армении Николу Пашиняну: "Никол - предатель!", за что был задержан, но позже отпущен на свободу. После этого, по словам самого Варданяна, он был уволен с работы. Работал он в одной из гостиниц.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта был задержан руководитель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян, которого обвинили в хулиганстве, по словам адвоката, поводом стали его высказывания в адрес Пашиняна.

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