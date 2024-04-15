Поврежденный Вечный огонь в Тимашевске. Фото: Почетный Караул пост №1 города Тимашевска/ВКонтакте

15 апреля 2024, 19:42

Уроженец Дагестана обвинен в повреждении Вечного огня в Тимашевске

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Передано в суд дело уроженца Дагестана, который, по версии следствия, сжег траурный венок в Вечном огне в Тимашевске и повредил этот мемориальный комплекс.

Как писал "Кавказский узел", 14 января полиция Кубани сообщила о проверке информации об инциденте на мемориале в Тимашевске. Поводом для проверки стала публикация в местном телеграм-канале о том, что неизвестные люди сожгли в Вечном огне траурный венок.

В Тимашевске передано в суд дело уроженца Дагестана, который обвиняется в повреждении мемориального комплекса (часть 1 статьи 243.4 УК РФ), сообщило сегодня на своей странице во "ВКонтакте" управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 31 декабря 2023 года 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился около Вечного огня в мемориальном сквере в Тимашевске.

"Фигурант взял возложенный венок в виде звезды и прикрыл пламя, а после встал ногами на другой лежащий рядом венок и начал прыгать. В результате действий мужчины венок воспламенился и полностью сгорел от пламени, а на металлическом корпусе Вечного огня образовались повреждения", - приводится в публикации версия следователей.

Обвиняемый полностью признал вину, отмечается в сообщении. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в нем.

Часть 1 статьи 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества либо посвященных дням воинской славы России, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов) предусматривает штраф до трех миллионов рублей либо до трех лет принудительных работ или лишения свободы.

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Примечание:

"Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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