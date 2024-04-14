Ваан Керобян оставлен под домашним арестом

14 апреля 2024, 03:07

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Суд в Ереване продлил на два месяца домашний арест бывшему министру экономики Ваану Керобяну, обвиняемому по делу о коррупции.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что Следком Армении обвинил бывшего главу Минэкономики Армении Ваана Керобяна в злоупотреблении полномочиями. 16 февраля Керобян был отправлен под домашний арест.

Домашний арест бывшему министру экономики Армении Ваану Керобяну продлен на два месяца, сообщает 13 апреля News.am со ссылкой на адвоката Тиграна Егоряна.

Егорян также заявил, что из-за домашнего ареста Керобян не может в полной мере пользоваться даже медицинскими услугами.

Ваан Керобян сообщил о своей отставке 14 февраля. Ей предшествовал коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные сотрудники министерства. По данным следствия, в деле восемь подозреваемых, из них пять - высокопоставленные чиновники Минэкономики, трое – представители компании, выигравшей в 2022 году конкурс на создание "Банка государственных инвестиционных проектов".

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