Министр экономики Армении отправлен под домашний арест

16 февраля 2024, 14:00

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Суд избрал меру пресечения бывшему министру экономики Армении Ваану Керобяну, обвиняемому по делу о коррупции.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что Следком Армении обвинил бывшего главу Минэкономики Армении Ваана Керобяна в злоупотреблении полномочиями. Следователи подали ходатайство об аресте Керобяна, сам он не признал вину, сообщил адвокат.

Антикоррупционный суд первой инстанции отправил Ваана Керобяна под домашний арест на два месяца, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир судебного заседания на портале Factor.am.

"Керобяну запрещается принимать гостей по месту фактического проживания, иметь телефон, осуществлять звонки, за исключением 911. Запрещается также переписка с помощью иных средств связи", - зачитал судья свой вердикт.

Сам Ваан Керобян в комментарии журналистам заявил, что обжалует решение суда. На другие вопросы бывший глава Минэкономики отказался отвечать.

Напомним, 14 февраля Ваан Керобян сообщил о своей отставке. Ей предшествовал коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные сотрудники министерства. По данным следствия, в деле восемь подозреваемых, из них пять - высокопоставленные чиновники Минэкономики, трое – представители компании, выигравшей в 2022 году конкурс на создание "Банка государственных инвестиционных проектов".

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