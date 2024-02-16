Бывший министр экономики Армении стал обвиняемым по коррупционному делу

16 февраля 2024, 00:56

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Спустя сутки после заявления об отставке с поста главы Минэкономики Армении Ваан Керобян стал обвиняемым в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями.

О предъявлении обвинения Ваану Керобяну сообщил журналистам его адвокат Тигран Егорян 15 февраля. По его информации, Следком Армении вменяет бывшему главе Минэкономики злоупотребление должностными полномочиями.

"Следствие подало в суд ходатайство об аресте Керобяна", - отметил адвокат, добавив, что его подзащитный не признает себя виновным. "Защита считает, что для ареста нет оснований", - подчеркнул Егорян.

О своей отставке Ваан Керобян сообщил накануне на своей странице в Facebook* 14 февраля. Отставке Керобяна предшествовал коррупционный скандал, в который оказались вовлечены высокопоставленные сотрудники министерства.

Пресс-служба Следственного комитета Армении, в свою очередь, сообщила, что число фигурантов дела о коррупционном скандале выросло до восьми. "Пятеро фигурантов – высокопоставленные чиновники Минэкономики, трое – представители компании", – отмечается в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Согласно версии следствия, в 2022 году был объявлен двухэтапный конкурс на создание "Банка государственных инвестиционных проектов", на участие в котором подали заявки четыре компании.

"«Предварительный этап прошли две компании – "Х" и "С". Установлено, что группа должностных лиц Минэкономики сделала все возможное, чтобы победителем тендера стала компания "С". Чиновники ведомства, по распоряжению своего руководителя заранее обсудили условия тендера с представителями компании, передав им документы компании-конкурента. В итоге были созданы такие условия, которые не позволили второй компания выиграть тендер", - сообщает Следком Армении.

Как следует из материалов дела, победителем была признана компания, оценившая проект в один миллион долларов, тогда как вторая компания просила за свои услуги около 270 тысяч долларов.

"Компания "Х" подала иск в суд против решения Минэкономики, который отменил итоги тендера и признал ее победителем. Однако чиновники Минэкономики проигнорировали решение суда и оказали содействие компании "С", представив в Минфин бюджетную заявку на сумму в 400 миллионов драмов (один миллион долларов)", - утверждает следствие.

Ваан Керобян возглавлял Минэкономики Армении с ноября 2020 года.

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