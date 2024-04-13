Власти Ростова-на-Дону сообщили об убитом на Украине спецназовце

13 апреля 2024, 23:14

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Алексей Перев убит на Украине, сообщила администрация Первомайского района Ростова-на-Дону. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 410 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", Алексей Беликов по официальным данным стал как минимум 409-м военным из Ростовской области, убитым в военной операции на Украине.

Алексей Перев убит в ходе военной операции, сообщила сегодня администрация Первомайского района Ростова-на-Дону, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

По окончании школы Алексей поступил в колледж, получил специальность "Прикладная геодезия". По окончании колледжа отправился на службу в армию, заключив контракт с министерством обороны РФ, Алексей служил в воздушно-десантных войсках. В зоне военной операции на Украине служил в должности старшего разведчика группы специального назначения. Убит 13 апреля 2022 года у села Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области, посмертно награжден орденом Мужества. Ему был 21 год, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 410 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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