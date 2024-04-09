Житель Ростовской области убит в зоне СВО

09 апреля 2024, 11:12

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Алексей Беликов из Чертковского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 409 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 28 марта стало известно, что на Украине убит Александр Бабенко из Кагальницкого района. Он стал, по меньшей мере, 408-м жителем Ростовской области, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Житель села Михайлово-Александровка Чертковского района Алексей Беликов убит в зоне военной операции на Украине, сообщила 4 апреля администрация сельского Дома культуры на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 409 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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