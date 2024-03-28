28 марта 2024, 18:39

Боец из Ростовской области убит в зоне СВО

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Александр Бабенко убит в ходе боевых действий, сообщила администрация Кагальницкого района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 408 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Мельников стал 407-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Александр Бабенко убит на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Кагальницкого района, отчитываясь об открытии именной парты  в Вишневской школе №2, где он учился.

Таким образом, число убитых в военной операции жителей Ростовской области, гибель которых подтверждена официально, достигло 408. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. 

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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