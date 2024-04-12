Высокопоставленный силовик арестован в Карачаево-Черкесии по делу о взятке

12 апреля 2024, 03:17

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Начальник отдела наркоконтроля в полиции Карачаево-Черкесии отправлен в СИЗО на два месяца по обвинению в получении крупной взятки с вымогательством.

Высокопоставленный сотрудник республиканского МВД был задержан 10 апреля, а 11 апреля суд в Черкесске избрал ему меру пресечения.

Согласно постановлению суда, глава отдела наркоконтроля МВД по Карачаево-Черкесии пробудет в следственном изоляторе как минимум два месяца, до 9 июня 2024 года. В министерстве заявили, что по итогам служебной проверки он будет уволен, передал 11 апреля "Интерфакс".

О задержании начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии республиканский Следком сообщил 10 апреля. В ведомстве заявили, что у следствия уже есть вещественные доказательства по делу, а также показания потерпевшей и свидетелей. Кроме того, были допрошены коллеги обвиняемого.

Согласно версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый получил оперативную информацию о трех жителях республики, причастных к незаконному обороту сильнодействующих веществ.

"В ходе встречи с одной из участниц преступной группы фигурант обнаружил в приложении на ее телефоне электронный кошелек, на счете которого хранится криптовалюта, эквивалентная 1,8 млн рублей", - говорится в публикации на сайте ведомства. Как полагают следователи, силовик решил завладеть этими деньгами и под угрозой уголовной ответственности заставил женщину перевести все деньги на его электронный счет.

Уголовное дело расследуется по статье о получении взятки с вымогательством в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

На портале госуслуг главой управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обозначен Аслан Боташев. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия и избранной меры пресечения "Кавказский узел" пока не располагает.

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