Праздничные намазы прошли в мечетях юга России в Ураза-байрам

10 апреля 2024, 21:07

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Мечети Нальчика и Ростова-на-Дону не вместили всех пришедших на праздничные намазы в Ураза-байрам. В Дагестане растет интерес к Ураза-байраму у детей, они охотно участвуют в связанных с этим праздником традициях, рассказали жители республики.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году месяц поста Рамадан начался в большинстве республик Северного Кавказа 11 марта, в Дагестане первым днем Рамадана было объявлено 12 марта. В связи с праздником Ураза-байрам в Дагестане объявлены нерабочими дни с 10 по 12 апреля, в Чечне - с 9 по 11 апреля. Махачкалинцы рассказали, что цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли, а в мечетях на праздник было многолюдно.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста, духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Месяц поста завершается праздником разговения Ураза-байрам (Ид ал-Фитр).

В мечети Волжского, по словам муфтия Бата Кифах Мохамада, собрались сегодня около двух тысяч человек. Он отметил, что в центральную мечеть в Волжском обычно приезжают верующие со всей области. Всего в регионе насчитывается примерно 200 тысяч мусульман, сообщило издание "Блокнот Волгоград".

В мечети Ставрополя сотни мусульман сегодня утром совершили праздничный намаз. Здание без минаретов и куполов находится на улице Октябрьской, за фабрикой «Восход». Волонтеры мечети приготовили пять казанов плова, которым угостят всех желающих. Помимо этого верующим раздают угощения, сообщила телекомпания "АТВ Медиа" на своем сайте.

В мечетях Карачаево-Черкесии состоялась праздничная молитва (Ид намаз), совершаемая мусульманами в праздничные дни Курбан-байрам и Ураза-байрам. Время начала праздничных намазов наступает спустя 30 минут после восхода солнца, сообщило сегодня РИА "Карачаево-Черкесия", опубликовав в своем Telegram-канале фрагмент многолюдной праздничной молитвы в одной из мечетей республики.

В Ростове-на-Дону мусульмане собрались на богослужение у мечети на улице Фурмановской, сообщило сегодня издание Donday. Как следует из фоторепортажа, опубликованного изданием, многие из мусульман были вынуждены молиться на улице.

Не вместила всех желающих и Соборная мечеть Нальчика, где прошло праздничное богослужение, посвященное окончанию месяца Рамадан и празднованию Ураза-байрама, многие прихожане разместились во дворе мечети, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

Главы регионов юга России в своих Telegram-каналах поздравили мусульман с праздником. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встретил праздник в родовом селе. "Благословенный праздник Ид аль-Фитр для мусульман начинается с выполнения ряда важных религиозных обрядов. С наступлением утра они совершают обязательную молитву, посещают могилы родных и близких, выплачивают закат аль-Фитр. Также в населенных пунктах верующие собираются для проведения коллективного Ид-намаза, после которого начинается основная часть праздника разговения. Сегодняшнюю утреннюю молитву мы совершили в мечети моего родового села Ахмат-Юрта", - написал он в своем telegram-канале.

В Дагестане власти подчеркнули, что сохраняется одна из традиций, связанных с празднованием Ураза-байрама. "Одна из самых традиций праздника Ураза-байрам, которая переходит из поколения в поколения, это когда дети ходят по домам и поздравляют с праздником! Их угощают сладостями", - сообщила сегодня администрация Магарамкентского района, опубликовав фотографии детей с подарками.

Видео, на котором дети ходят по домам за угощениями, разместила сегодня в своем Telegram-канале администрация главы и правительства Дагестана.

Эту запись перепостил Telegram-канал "Махач, че стало?". К 20.54 мск она набрала 9 комментариев. "Очень радует что дети так ходят потому что как то был спад у детей лет 7-8 назад практически все конфеты оставались дома, а сейчас и рынка не хватит", - написал пользователь с ником Я. "Точно ! В этом году уже из вазы конфеты стала раздавать с бананами, когда все закончилось", - согласилась Luna.

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