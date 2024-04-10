Чиновники отложили решение о строительстве храма в парке после протестов краснодарцев

10 апреля 2024, 09:30

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Комиссия мэрии Краснодара, сославшись на нарушения регламента общественных обсуждений, воздержалась от решения о строительстве храма в парке имени 30-летия Победы. Этому предшествовали заявления большинства участников дискуссии о недопустимости застройки парка.

Как писал "Кавказский узел", в марте в Краснодаре прошли общественные слушания по вопросу о строительстве храма около парка имени 30-летия Победы. Большинство участников слушаний высказались против, но пояснили, что выступают не против храмов, а против храмов в парках.

Участок земли, о котором идет речь, ранее принадлежал бывшему вице-губернатору Кубани Мурату Ахеджаку, а в 2021 году его владелицей стала дочь Ахеджака. В октябре 2023 года участок перешел в собственность Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ. Дочь Ахеджака ранее через суд потребовала, чтобы власти у нее выкупили участок, на котором стоял недостроенный особняк. После перехода участка в собственность епархии здание начали разбирать, и появились сведения о том, что планируется строительство храма, сообщило 14 марта "Краснодар Онлайн".

9 апреля комиссия приняла решение по итогам общественных обсуждений по проекту постановления администрации Краснодара «О предоставлении Православной религиозной организации «Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской Православной Церкви» разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, ул. Береговая, уч. 150», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии.

Комиссия отложила рассмотрение вопроса, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" ведущий специалист МКУ «Управление земельных отношений» администрации Краснодара Владислав Амерханов. "Решение комиссии: отложить рассмотрение вопроса ввиду нарушения регламента проведения общественных обсуждений", - сказал он, отметив, что чиновники планируют возвести по этому адресу «Кубанский Кремль».

При этом, согласно заключению о результатах общественных обсуждений, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", было принято решение «о возможности подготовки рекомендаций главе муниципального образования города Краснодара в целях принятия соответствующего решения». Под документом, датированным 18 марта, стоят подписи председателя комиссии по землепользованию и застройке Краснодара Н.А. Панаетова, его зама В.А. Домрина и секретаря Е.В. Сотниковой.

Согласно документу, представленным на обсуждение проектом было предусмотрено предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - «осуществление религиозных обрядов».

92 участника обсуждений высказались против стройки в водоохранной и лесной зонах, указано в протоколе общественных обсуждений, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Просим принять также мнение тех граждан, кому нужен чистый воздух, парков в центре всё меньше, а церквей тут в шаговой доступности три, найдём куда пойти за здоровьем души", - приводятся в протоколе слова Анны Рощиной.

В свою очередь Сергей Владимиров указал, что "материалы для общественных обсуждений, размещённые на портале, не содержат полной необходимой информации". "Не размещены фрагмент схемы функционального зонирования генплана, фрагмент схемы градостроительного зонирования ПЗЗ, документы, подтверждающие права заявителя на участок. Отсутствие необходимых документов нарушает права граждан на информацию и свидетельствует о недобросовестности заявителя и организатора обсуждений", - заявил он на слушаниях.

"Хватит строить храмы, тем более в водоохранной зоне. Оставьте природу в покое", - призвала Софья Горелик. "Я против храмов в парках, в пешей доступности от этого места уже стоят крупный храм и 3 церкви, плюс это водоохранная зона, зеленые зоны активно вырубаются, потеряем еще одну. Оставьте городу лес!" – потребовала на обсуждении Ольга Шошина.

"Мы живем среди бетона и летом чувствуем себя как на раскаленной сковороде. Жители г. Краснодар остро нуждаются в дополнительных парковых зонах! Просим сохранить для нас постоянно доступную среду для отдыха всех горожан. Храмов у нас достаточно", - приводятся в протоколе слова Татьяны Знобищевой. "Недопустимо нагнетать напряжение между церковью и горожанами, очевидно, что это путь к конфликтной ситуации, парковая зона должна остаться таковой", - заявил Вадим Колосов.

Авторы лишь пяти из 97 высказываний без каких-либо мотивировок высказались за строительство храма. Члены комиссии напротив 92 высказываний "против" написали, что их следует «отклонить», а напротив пяти высказываний "за" написали «принять».

Отвечая на вопрос, имеют ли какой-то вес высказывания участников слушаний или это формальность, Владислав Амерханов сказал: "Комиссия руководствуется мнением жителей, решением городской думы Краснодара от 21.07.2016 "О комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар о компетенции и деятельности комиссии". А также [стремится к] объективному подходу к рассмотрению вопросов в интересах всего города и его жителей".

Специалист отметил, что «ранее данный земельный участок и здание находились в частной собственности. На данный момент эти объекты находятся в собственности Кубанской Митрополии».

"В Краснодаре планируют создать историко-этнографический комплекс с образовательным уклоном. Екатеринодарская и Кубанская епархии планируют возвести такой комплекс под условным названием «Кубанский Кремль». Он будет располагаться на берегу реки Кубань в районе Затона. Планируется создать духовный и образовательный центр не только для Краснодара, но и всей Кубани. […] По правилам землепользования и застройки и генплану Краснодара земельный участок, на котором планируют создать Кубанский Кремль, находится в зоне индивидуальной жилой застройки, которая предусматривает эту возможность", - сказал Владислав Амерханов.

Руководитель АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обеспокоен судьбой участка и солидарен с противниками застройки. Он считает, что храм на изначально территории общего пользования не нужен, а нужны спортивные площадки для занятий спортом, беговые дорожки, лавочки для отдыха, потому что храмов в шаговой доступности достаточно.

Эколог отметил, что после смерти Ахеджака краевые власти инициировали судебные процессы для возвращения участка в муниципальную собственность. "Были судебные тяжбы с родственницей Ахеджака, и в конечном итоге землю у нее отобрали вместе со строением в водоохранной зоне и решили передать церкви под храм, что, естественно, не понравилось местным жителям ,страдающим дефицитом зеленых зон и зон отдыха и спорта", - рассказал Дмитрий Шевченко.

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