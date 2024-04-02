02 апреля 2024, 08:44

Краснодарцы высказались против строительства храма в парке

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Власти Краснодара организовали общественные слушания по вопросу о строительстве храма в парке 30-летия Победы и большинство местных жителей высказались против.

По данным мэрии Краснодара, среди жителей города были проведены общественные слушания, участникам которых было предложено высказать свою позицию по вопросу о строительстве храма на земельном участке в районе затона и парка имени 30-летия Победы. Большинство участников высказались против.

От участников обсуждений поступило 97 замечаний и предложений. Большинство их авторов заявили, что они не выступают против храмов, но выступают против храмов в парках. Таким образом они высказались против предоставления епархии права проводить религиозные обряды в этом месте, передал 1 апреля "Коммерсант".

В документе сказано, что с учетом результатов общественных слушаний мэру Краснодара будут даны рекомендации относительно вопроса о строительстве храма в районе затона и парка имени 30-летия Победы.

Участок земли, о котором идет речь, принадлежал ранее бывшему вице-губернатору Кубани Мурату Ахеджаку, в 2021 году его владелицей стала дочь Ахеджака. В октябре 2023 года участок перешел в собственность Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ. Дочь Ахеджака ранее через суд потребовала, чтобы власти у нее выкупили участок, на котором стоял недостроенный особняк. После перехода участка епархии здание начали разбирать и появились сведения о том, что планируется строительство храма, сообщил 14 марта "Краснодар Онлайн".

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2022 года активисты в Краснодаре высказались против строительства храма на набережной. Против также высказались жители микрорайона "Юбилейный".

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Примечание:

"Жители Новороссийска выступили против застройки пляжа", "Краснодарцы вышли на пикет против строительства храма", "Снят арест с храма староверов в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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