Суд объявил умершим пропавшего в зоне военной операции жителя Кабардино-Балкарии

07 апреля 2024, 18:08

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Баксанский райсуд удовлетворил иск местного жителя Ислама Гергова, который попросил объявить умершим его брата, пропавшего в зоне военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 5 апреля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 137 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 117 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Баксанский районный суд удовлетворил иск местного жителя Ислама Гергова, который попросил объявить умершим его брата-военнослужащего, пропавшего в зоне военной операции на Украине, следует из судебного решения по гражданскому делу, размещенного на сайте суда 6 апреля.

"Заявитель мотивировал свои требования тем, что его брат, военнослужащий войсковой части рядовой Гергов А. А., пропал без вести в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики… Факт исчезновения подтверждается извещением о пропаже без вести Гергова А.А. от командира войсковой части, также прилагается справка об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели гражданина", - говорится в документе. Обстоятельства исчезновения Гергова в нем не приведены.

Помощник прокурора предложил удовлетворить заявление Ислама Гергова, "учитывая обстоятельства исчезновения Гергова А.А., а также отсутствие в течение длительного времени сведений о его месте пребывания". Отдел ЗАГС администрации Баксана просил рассмотреть дело без участия своего представителя.

"Поскольку факт отсутствия Гергова А.А. доказан, суд считает заявление Гергова И.А. подлежащим удовлетворению. В соответствии с главой 30 ГПК РФ суд вправе рассмотреть и разрешить заявление об объявлении гражданина умершим, но не о признании его умершим. На основании изложенного […] суд решил заявление Гергова И. А. удовлетворить. Объявить гражданина Гергова А. А. […] умершим", - говорится в решении суда.

Глава 30 Гражданско-процессуального кодекса РФ, на которую сослался суд, - "Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим". Согласно статье 279 ГПК в этой главе ("Решение суда по заявлению о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим"), решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием для составления органом ЗАГС соответствующей записи о смерти.

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