Активисты рассказали о распространении сексистских высказываний в грузинских СМИ

07 апреля 2024, 01:08

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Ежегодный отчет о распространении сексистских высказываний в СМИ представил грузинский "Фонд развития СМИ". По его данным, количество таких высказываний резко увеличивается в период волнений в обществе, а основными мишенями стали президент страны Саломе Зурабишвили и женщины-оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года неправительственная организация "Центр социальной справедливости" потребовала запретить сексистские высказывания в адрес женщин-депутатов парламента Грузии. Поводом стали высказывания депутатов "Грузинской мечты" в адрес оппозиционных депутатов Теоны Акубардия и Анны Цителидзе.

"Фонд развития СМИ" (MDF) представил отчет о мониторинге средств массовой информации в Грузии на предмет сексистских высказываний и гендерной дезинформации. Организация пришла к выводу, что сексистские высказывания, разжигающие ненависть, можно встретить как в традиционных печатных СМИ, так и в социальных сетях.

«За 2023 год было выявлено 5695 сексистских, гомофобных, дискриминационных высказываний, из них 3915 - в случае с традиционными СМИ, 1780 - в социальных сетях. Выявлена интересная тенденция - количество этих высказываний резко увеличивается в период турбулентности в обществе. Так было во время обсуждения законопроекта "Об иностранных агентах" в марте прошлого года, затем во время "Недели Прайда" летом, потом была вспышка во время обсуждения присуждения статуса кандидата ЕС Грузии. Большая часть этого дезинформационного контента была направлена против Запада», - рассказала научный сотрудник "Фонда развития СМИ" Саломе Джунашвили на конференции, на которой присутствовала корреспондент "Кавказского узла".

По ее словам, мониторинг СМИ позволил выявить, что сексистские высказывания чаще всего применяются в отношении женщин-политиков, в первую очередь их жертвами стали президент Саломе Зурабишвили и женщины-оппозиционеры.

Основатель партии "За людей" Ана Долидзе, комментируя исследование, заявила, что власти Грузии "ведут войну" против женщин-политиков. «То, что мы читаем, и то, что мы видим по телевизору, есть не что иное, как прямая атака на женщин. Все это приводит к насилию и страданиям, которые мы наблюдаем в семьях. Почему так происходит? Потому "Грузинская мечта" правит народом, но не работает для женщин», - заявила она.

Сексистские высказывания и гендерная дезинформация используются для того, чтобы отстранить женщин от политики, считает активистка Байя Патарайя. «Сексистский язык очень активно используется против женщин-политиков и женщин в публичном пространстве. В наши дни мы видим, что некоторые называют парламент "гаремом".

Это намек на то, что эти люди совершенно сознательно преследуются женщинами из-за политики», - сказала она.

"В последнее время власть пытается изменить ценности и направить агрессию на женщин. За 12 лет работы в парламенте я не раз была объектом нападения, но ни разу никто не был наказан", - отметила депутат от "Единого национального движения" Тина Бокучава.

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