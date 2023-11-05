Сексистские комментарии депутатов от "Грузинской мечты" возмутили активистов

05 ноября 2023, 04:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" потребовала запретить сексистские высказывания в отношении женщин-депутатов парламента. Для этого, по мнению организации, требуется внести изменения в регламент работы парламента.

НПО уточняет, что поводом для обращения стали высказывания депутатов от "Грузинской мечты" Ираклия Берая и Алуда Гудушаури в адрес оппозиционных депутатов Теоны Акубардия и Анны Цителидзе. "Их высказывания были насыщены крайне оскорбительными и нецензурными формами, было очевидно, что тексты были подготовлены заранее", - говорится в заявлении организации.

"Следует отметить, что использование оскорбительной, унижающей достоинство и сексистской лексики членами правящей партии не было прекращено спикером парламента Шалвой Папуашвили, который вел сессию. Он не призывал депутатов воздерживаться от использования языка вражды, более того, в обоих случаях продлил срок действия регламента для законодателей. Спикер Совета по гендерному равенству парламента Нино Цилошани заявила в социальных сетях, что для нее недопустимо оскорблять женщин. Однако Совет по гендерному равенству парламента официально не отреагировал на этот факт", - пишет НПО.

В заявлении отмечается, что на инцидент в парламенте отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала принять строгие меры к депутатам. "Использование языка вражды в отношении женщин в политике является общей проблемой для всех партий. Поэтому важно иметь многопартийный консенсус в отношении того, что политические партии и их лидеры будут отвергать такие ненавистнические высказывания и будут более чувствительны к гендерным аспектам", - пишет "Центр социальной справедливости".

НПО призвала, чтобы Ираклий Берая подал в отставку с поста председателя парламентского комитета по обороне и безопасности в связи с враждебным, оскорбительным и женоненавистническим содержанием, использованным в адрес его заместителя; расследовать факты нарушения Кодекса этики членами парламента и использовать все имеющиеся в его распоряжении механизмы для реагирования; внести в парламент Грузии изменения в Кодекс этики и усилить эффективные и более строгие механизмы реагирования на язык вражды.

Директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе сообщила 3 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что неуважение к женщинам-политикам проявляется на каждом уровне. "На словах они поддерживают гендерную квоту и сотрудничают с Западом. А потом выходят эти "герои" и создают отвратительную сцену женоненавистничества и сексизма", - заявила она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.