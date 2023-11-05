05 ноября 2023, 04:35

Сексистские комментарии депутатов от "Грузинской мечты" возмутили активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" потребовала запретить сексистские высказывания в отношении женщин-депутатов парламента. Для этого, по мнению организации, требуется внести изменения в регламент работы парламента.

НПО уточняет, что поводом для обращения стали высказывания депутатов от "Грузинской мечты" Ираклия Берая и Алуда Гудушаури в адрес оппозиционных депутатов Теоны Акубардия и Анны Цителидзе. "Их высказывания были насыщены крайне оскорбительными и нецензурными формами, было очевидно, что тексты были подготовлены заранее", - говорится в заявлении организации.

"Следует отметить, что использование оскорбительной, унижающей достоинство и сексистской лексики членами правящей партии не было прекращено спикером парламента Шалвой Папуашвили, который вел сессию. Он не призывал депутатов воздерживаться от использования языка вражды, более того, в обоих случаях продлил срок действия регламента для законодателей. Спикер Совета по гендерному равенству парламента Нино Цилошани заявила в социальных сетях, что для нее недопустимо оскорблять женщин. Однако Совет по гендерному равенству парламента официально не отреагировал на этот факт", - пишет НПО.

В заявлении отмечается, что на инцидент в парламенте отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала принять строгие меры к депутатам. "Использование языка вражды в отношении женщин в политике является общей проблемой для всех партий. Поэтому важно иметь многопартийный консенсус в отношении того, что политические партии и их лидеры будут отвергать такие ненавистнические высказывания и будут более чувствительны к гендерным аспектам", - пишет "Центр социальной справедливости".

НПО призвала, чтобы Ираклий Берая подал в отставку с поста председателя парламентского комитета по обороне и безопасности в связи с враждебным, оскорбительным и женоненавистническим содержанием, использованным в адрес его заместителя; расследовать факты нарушения Кодекса этики членами парламента и использовать все имеющиеся в его распоряжении механизмы для реагирования; внести в парламент Грузии изменения в Кодекс этики и усилить эффективные и более строгие механизмы реагирования на язык вражды.

Директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе сообщила 3 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что неуважение к женщинам-политикам проявляется на каждом уровне. "На словах они поддерживают гендерную квоту и сотрудничают с Западом. А потом выходят эти "герои" и создают отвратительную сцену женоненавистничества и сексизма", - заявила она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Заявление Медведева рассердило Тбилиси", "Грузинские аналитики обвинили власти в отсутствии прогресса в сотрудничестве с НАТО", "Депутаты Европарламента призвали к санкциям после срыва Tbilisi Pride".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 ноября 2023, 03:36

  • Ростовчане призвали власти запретить салюты и фейерверки

    Жители Ростова-на-Дону обратились к губернатору Василию Голубеву с призывом запретить салюты и фейерверки во время проведения спецоперации на Украине. Поводом для возмущения стало шумное празднование с использованием пиротехники на левом берегу Дона.

05 ноября 2023, 02:37

05 ноября 2023, 01:38

05 ноября 2023, 00:39

  • Полковник полиции со Ставрополья погиб в ходе СВО

    Офицер Владимир Попов, принимавший ранее участие в освобождении заложников в Буденновске, погиб в зоне военной операции. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 202 жителя Ставропольского края.

04 ноября 2023, 23:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи