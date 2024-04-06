Сапер ранен при взрыве в Агдамском районе

06 апреля 2024, 11:08

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Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию Пириев Анар Мюршюд оглу пострадал при взрыве детонатора в Агдамском районе, где он проводил работы по разминированию.

По данным пресс-службы госагентства по разминированию Азербайджана, сапер Пириев Анар Мюршюд оглу, 2000 года рождения, получил травмы рук и ног в результате взрыва детонатора с алюминиевым корпусом при исполнении служебных обязанностей.

Взрыв произошел в селе Сарыджалы Агдамского района. Пириев доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в зоне карабахского конфликта периодически подрываются на минах местные жители. Так, 4 и 5 февраля в Тертерском районе от взрывов мин пострадали два пастуха, Гасанали Алиев и Араз Мамедов. 3 марта житель Агдамского района во время выпаса скота получил ранения обеих ног при взрыве противопехотной мины.

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