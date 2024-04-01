Врачи назвали тяжелым состояние пяти пострадавших при пожаре в Баку

01 апреля 2024, 09:50

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Из 23 пострадавших при пожаре в многоэтажном жилом доме в Баку пятеро остаются в больнице в тяжелом состоянии, сообщили сегодня в медцентре.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта пожар произошел в 16-этажном жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку. По предварительным данным, загорелась электропроводка в шахте лифта. Пожарные эвакуировали 50 человек. В результате пожара пострадали 16 человек - 15 из них были госпитализированы, еще одному оказана медицинская помощь на месте.

После пожара 23 человека были доставлены в Клинический медицинский центр, из них 18 отпущены домой после оказания медпомощи, сообщил руководитель пресс-службы медцентра Рузбех Мамед.

По его словам, лечение остальных пяти человек продолжается в токсикологическом отделении клиники, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишет сегодня АПА.

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