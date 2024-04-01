Пожар в многоэтажном жилом доме в Наримановском районе Баку. Фото: Report https://report.az/ru/proisshestviya/mvd-ustanovleny-lica-rasprostranyavshie-v-socsetyah-fejki-o-voennyh-operaciyah-i-shehidah/

01 апреля 2024, 09:50

Врачи назвали тяжелым состояние пяти пострадавших при пожаре в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из 23 пострадавших при пожаре в многоэтажном жилом доме в Баку пятеро остаются в больнице в тяжелом состоянии, сообщили сегодня в медцентре.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта пожар произошел в 16-этажном жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку. По предварительным данным, загорелась электропроводка в шахте лифта. Пожарные эвакуировали 50 человек. В результате пожара пострадали 16 человек - 15 из них были госпитализированы, еще одному оказана медицинская помощь на месте.

После пожара 23 человека были доставлены в Клинический медицинский центр, из них 18 отпущены домой после оказания медпомощи, сообщил руководитель пресс-службы медцентра Рузбех Мамед.

По его словам, лечение остальных пяти человек продолжается в токсикологическом отделении клиники, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишет сегодня АПА.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Смерть детей в медцентре показала проблемы системы здравоохранения Азербайджана", "МЧС Азербайджана отчиталось о работе пожарных на месте взрыва близ Степанакерта", "Пострадавший при взрыве житель Баку скончался".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 апреля 2024, 10:25

01 апреля 2024, 09:10

01 апреля 2024, 08:14

  • Военный из Северной Осетии убит на Украине

    Военнослужащий Антон Глотов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции власти сообщили о как минимум 269 убитых в ней бойцах из Северной Осетии.

01 апреля 2024, 07:16

  • Вырубка деревьев и планы застройки рощи возмутили жителей Сочи

    В Сочи продолжается вырубка деревьев в роще около памятника культурного наследия "Вилла "Вера", рассказали горожане. Планы властей города перевести этот участок в зону застройки вошли в противоречие с запретом краевых властей, а участники электронного голосования потребовали сохранить рощу.

01 апреля 2024, 06:18

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи