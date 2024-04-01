Более девяти тысяч жителей Ставрополья остались без водоснабжения из-за аварии

01 апреля 2024, 04:29

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Авария произошла на Малкинском водоводе, без воды остались более девяти тысяч жителей Минеральных Вод и нескольких хуторов и поселков округа.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил поздно вечером 31 марта в своем телеграм-канале об аварии на Малкинском водоводе.

По словам Владимирова, без воды остались жители части Минеральных Вод и ряда населенных пунктов округа. Он сообщил, что вода подается из резервуаров чистой воды, расположенных в округ. Губернатор пообещал сообщить, как проходят работы. По данным на 04.00 мск сегодня, 1 апреля сведений о том, что ремонт закончился, нет.

На время работ водоснабжение временно отключено у более чем 9,3 тысячи абонентов, в их числе четыре школы, три детских сада, котельная. Под ограничения попали хутора Садовый и Возрождение, поселки Евдокимовский, Ленинский и Бородыновка, а также 19 улиц в Минеральных Водах, сообщают "Новости Ставрополья".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2021 года из-за крупной коммунальной аварии без водоснабжения остались 114 тысяч кисловодчан.

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