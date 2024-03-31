Кантемир Балагов получил премию Chanel

31 марта 2024, 03:07

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Режиссер из Нальчика Кантемир Балагов, который сейчас живет в США, удостоен премии модного дома Chanel, которую каждые два года вручают молодым деятелям искусства.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта 2022 года режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России в связи с ситуацией на Украине. Позднее он уточнил, что отъезду из страны предшествовало давление на его родителей. Переехав в США, Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк. Для этого режиссер начал переписывать сценарий, в новой версии которого события фильма будут разворачиваться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси. В марте 2023 года Кантемир Балагов сообщил, что уходит из кино. Однако уже в мае стало известно о его возвращении в кино.

16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала. Однако в октябре 2022 года появилась информация, что Балагов уже год как покинул проект, и его сцен в сериале не будет. После выхода пилотного эпизода сериала Балагов сообщил, что значительная часть первой серии состоит из контента, который был снят им.

Кантемир Балагов удостоен премии Chanel Next Prize, которая раз в два года присуждается десяти молодым деятелям искусства в различных дисциплинах. Лауреаты премии получают денежные приз в размере 100 тысяч евро. Балагов также получил право, как и другие лауреаты, пройти программу наставничества от партнеров бренда, например, поступить в Королевский колледж искусства в Лондоне, пишет 29 марта "Газета.ру".

На сайте Chanel Балагов представлен как артист и режиссер, который родился в Нальчике, но в настоящее время проживающий в Лос-Анжелесе. "Признание от Chanel для меня большая честь - ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место", - приводятся его слова.

Кантемир Балагов - выпускник творческой мастерской режиссера Александра Сокурова. Последний выражал надежду на возвращение Балагова к работе в кино, подчеркивая его профессионализм и талант. Ранее Сокуров рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Балагов - лауреат конкурса "Герой Кавказа 2016", языком искусства рассказывающий о том, что замалчивается в обществе. Он получил международное признание после фильма "Дылда", в котором рассказана история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году, говорится в биографической справке о режиссере, опубликованной на "Кавказском узле".

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