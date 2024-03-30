Ростовский суд признал жительницу Запорожской области виновной в подготовке теракта

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу Запорожской области Ларису Мачильскую, признав ее виновной в подготовке теракта.

По данным спецслужб, Лариса Мачильская планировала совершить террористический акт в Васильевском районе Запорожской области под кураторством украинских спецслужб.

От такого куратора она в сентябре прошлого года получила самодельное взрывное устройство, которое хранила дома. О готовящемся теракте узнали сотрудники российских спецслужб, оцепили место планируемого взрыва, изъяли взрывное устройство и арестовали женщину, пишет 29 марта 1rnd.ru.

Мачильской было предъявлено обвинение по статье 205 (террористический акт), статье 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и статье 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации. Свою вину она признала, сообщает ТАСС.

Суд приговорил Мачильскую к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года Южный окружной военный суд приговорил Владимира Удовика к пяти годам колонии строгого режима, признав его стрелком украинского батальона.