22 декабря 2023, 04:53

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому комбатанту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил срок по статье об участии в террористическом сообществе Владимиру Удовику, признав его стрелком украинского батальона "Айдар"*.

Согласно версии обвинения, Владимир Удовик добровольно вступил в состав батальона “Айдар”* в декабре 2017 года, находясь на территории Луганской области. Там его обеспечили оружием, боеприпасами, формой и иной амуницией. 

В батальоне Удовик получил должность стрелка – помощника гранатометчика, после чего “принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ЛНР и нес службу на боевых позициях”, говорится в сообщении официального Telegram-канала суда от 21 декабря. 

В июле 2018 года Удовика, у которого истек срок контракта, зачислили в оперативный резерв первой очереди батальона. Суд счел, что мужчина, присоединяясь к “Айдару”, уже знал “о террористическом характере деятельности батальона”, а после окончания первого контракта “продолжил участие в террористическом сообществе”, следует из сообщения пресс-службы суда. 

Статья об участии в террористическом сообществе, которую вменили Владимиру Удовику (часть 2 статьи 205.4 УК России) предусматривает от десяти до 15 лет лишения свободы. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельствах признание вины и сотрудничество со следствием, поэтому назначил ему минимальный срок - пять лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. В сообщении не уточняется, когда и при каких обстоятельствах Удовик был задержан. 

Приговор Удовику пока не вступил в законную силу, отметили в суде. “Кавказский узел” не располагает комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле Южный окружной военный суд приговорил замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыгу к 16 годам лишения свободы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. 

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* признан экстремистской организацией, запрещен в России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ростовский суд приговорил бойца украинской армии к сроку в колонии", "Первое дело в отношении украинского военного поступило в ростовский суд", "Заключенный колонии в Адыгее заподозрен в поддержке вооруженных сил Украины". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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