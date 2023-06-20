Денис Мурыга. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/197154

20 июня 2023, 15:31

Мурыга приговорен к 16 годам в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ростове-на-Дону признал замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыгу виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и приговорил к 16 годам лишения свободы. 

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель попросил суд в Ростове-на-Дону приговорить к 18 годам колонии замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"* Дениса Мурыгу, обвиняемого по двум статьям Уголовного кодекса России.

Денис Мурыга был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области и обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании. 13 октября 2022 года стало известно, что дело Мурыги поступило в Южный окружной военный суд. 9 ноября в суде Мурыга признал вину в участии в незаконном вооруженном формировании. 

Бывшего замкомандира батальона "Айдар"* Дениса Мурыгу суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам строгого режима, сообщило сегодня ТАСС. Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале агентства, во время оглашения приговора Мурыга заплакал. 

По версии следствия и суда, Мурыга в 2015 году вступил в батальон "Айдар"*,  получил оружие и боеприпасы к нему, а также военную форму, прошел обучение тактике ведения боя, обращению с оружием и выполнял обязанности по охране батальона, сообщил сегодня "Интерфакс".

В мае 2022 года Росфинмониторинг внёс Мурыгу в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, следует из списка на сайте ведомства. 

Напомним, дело Мурыги расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар"* вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар"* еще не был частью украинской армии, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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Примечание:

"Первое дело в отношении украинского военного поступило в ростовский суд", "Суд в Ростове-на-Дону продлил арест украинского комбатанта", "Арестованный украинский комбатант признал свое участие в подрыве моста".

Автор: "Кавказский узел"

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