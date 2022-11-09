Денис Мурыга* признал вину в ростовском суде

09 ноября 2022, 14:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"** Дениса Мурыги*, подсудимый признал вину в участии в незаконном вооруженном формировании.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября стало известно, что дело Дениса Мурыги* поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Рассмотрение по существу было назначено на 18 октября.

Замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"** Денис Мурыга* был задержан, по данным источников, на границе с Украиной в Ростовской области. Он был обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании.

Южный окружной военный суд сегодня провел заседание по делу Дениса Мурыги*, который в суде признал вину в полном объеме, сообщает ТАСС.

"Да, ваша честь", - ответил подсудимый на вопрос судьи, признает ли он вину. Следующее заседание назначено на 10 мск 22 ноября. Представитель обвинения сообщил, что на него будет организована явка свидетелей, информирует агентство.

Сегодня прошло первое судебное заседание по делу Мурыги*, так как 18 октября оно было перенесено на 9 ноября, уточняет "Интерфакс".

Мурыга* обвиняется по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования). По версии следствия, в 2015 году он вступил в незаконное вооруженное формирование - батальон "Айдар"**, где получил оружие и боеприпасы к нему, а также военную форму. Там он прошел обучение тактике ведения боя, обращению с оружием и выполнял обязанности по охране батальона, пишет агентство.

Часть 2 статьи 208 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Напомним, дело Мурыги* расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар"** вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар"** еще не был частью украинской армии, разъяснили в мае опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** признан экстремистской организацией, запрещен в России по решению суда.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.