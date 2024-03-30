НПО потребовала сделать судебную информацию в Грузии доступной

30 марта 2024, 07:07

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С начала года суды в Грузии должны своевременно публиковать вступившие в силу решения, однако они не делают это, за исключением Верховного суда, сообщили участники неправительственной организации "Институт свободы развития информации".

НПО "Институт свободы развития информации" провел 29 марта встречу, на которой обсуждалась доступность судебной информации. Представители организации напомнили, что в июне прошлого года парламент Грузии были приняты законодательные поправки, облегчающие доступ к судебной информации, в силу они вступили с 1 января текущего года.

Бывший член Высшего совета юстиции Нази Джанелашвили сказала корреспонденту "Кавказского узла", что доступность судебной информации очень важна для различных категорий специалистов. "Для юристов, и адвокатов, в частности, важно обеспечение своевременного доступа к судебным актам, как в части получения публичной информации, так и в части своевременного размещения", - сказала она.

Исполнительный директор НПО "Институт свободы развития информации" Георгий Клдиашвили сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поправки установили обязанность обеспечить доступ не только к данным о судебных решениях, но и к судебным актам в целом. "С 1 января 2024 года судебный акт должен публиковаться после вступления в законную силу окончательного решения по делу. Но по состоянию на 29 февраля 2024 года суды общей юрисдикции не применяли законодательные изменения. Системной проблемой остается фактическая доступность судебных актов. Несмотря на то, что законодательные поправки были приняты 13 июня 2023 года и установлены в качестве даты вступления в силу 01 января 2024 года, Высший совет юстиции и суды общей юрисдикции не предприняли эффективных шагов для обеспечения исполнения законодательства. Из системы судов общей юрисдикции только Верховный суд Грузии обеспечивает своевременный доступ к текстам своих решений на своей электронной платформе", - отметил он.