Гражданин Ирана осужден в Баку по обвинению в шпионаже

29 марта 2024, 09:49

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Суд в Баку приговорил гражданина Ирана Мохаммада Гаеди к 12 годам колонии, признав его виновным в работе на иностранную спецслужбу.

Как писал "Кавказский узел", Мохаммад Гаеди арестован по делу о шпионаже (статья 276 УК Азербайджана, предусматривает до 15 лет лишения свободы), сообщила 15 марта Служба госбезопасности Азербайджана.

По версии следствия, Гаеди по заданию иностранных спецслужб собирал сведения, представляющие государственную тайну, в том числе информацию о сотрудниках правоохранительных органов, а также устанавливал с силовиками "личные контакты для привлечения к тайному сотрудничеству с органами спецслужб иностранного государства".

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил гражданина Ирана Мохаммада Гаеди к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным по статье 276 УК Азербайджана, сообщило 28 марта агентство Turan.

Напомним, отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

В январе 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены двое охранников. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

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