29 марта 2024, 04:49

14 дагестанцев объявлены в розыск за переход на сторону Украины

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МВД Дагестана объявило в розыск 14 уроженцев и жителей республики, которые, по данным силовиков, примкнули к подразделениям украинских вооруженных сил. 

Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд в Дагестане заочно арестовал двух местных жителей, которые, по версии следствия, выехали на территорию Украины и примкнули в военным формированиям, воюющим против российской армии. Оба они обвинены по статье о госизмене. В ноябре 2023 года стало известно, что силовики по аналогичным основаниям объявили в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. 

Дагестанские силовики подозревают не менее 14 уроженцев и жителей республики в участии в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Об этом 28 марта заявил глава регионального МВД Абдурашид Магомедов.

По словам министра, речь идет о людях, "участвующих в настоящее время в составе подразделений ВСУ в боевых действиях против российских вооруженных сил", передает РИА "Новости".

Магомедов добавил, что против всех 14 подозреваемых возбуждены уголовные дела, а сами они объявлены в розыск. При этом он не уточнил, входят ли в это число два человека, которых в марте заочно арестовал суд в Махачкале - заявление прозвучало на сессии парламента Дагестана, где министр отчитывался о результатах работы полиции в 2023 году. 

Статья 275 УК РФ (государственная измена) предусматривает длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

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Примечание:

"Грузинский доброволец убит на Украине", "Житель Кабардино-Балкарии осужден за госизмену", "Житель Ростовской области получил длительный срок по обвинению в госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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