14 дагестанцев объявлены в розыск за переход на сторону Украины

29 марта 2024, 04:49

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МВД Дагестана объявило в розыск 14 уроженцев и жителей республики, которые, по данным силовиков, примкнули к подразделениям украинских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд в Дагестане заочно арестовал двух местных жителей, которые, по версии следствия, выехали на территорию Украины и примкнули в военным формированиям, воюющим против российской армии. Оба они обвинены по статье о госизмене. В ноябре 2023 года стало известно, что силовики по аналогичным основаниям объявили в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова.

Дагестанские силовики подозревают не менее 14 уроженцев и жителей республики в участии в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Об этом 28 марта заявил глава регионального МВД Абдурашид Магомедов.

По словам министра, речь идет о людях, "участвующих в настоящее время в составе подразделений ВСУ в боевых действиях против российских вооруженных сил", передает РИА "Новости".

Магомедов добавил, что против всех 14 подозреваемых возбуждены уголовные дела, а сами они объявлены в розыск. При этом он не уточнил, входят ли в это число два человека, которых в марте заочно арестовал суд в Махачкале - заявление прозвучало на сессии парламента Дагестана, где министр отчитывался о результатах работы полиции в 2023 году.

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