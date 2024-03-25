Житель Азербайджана обвинен в подготовке теракта

25 марта 2024, 11:59

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Суд в Азербайджане арестовал Бахруза Аскерова, которого силовики обвинили в подготовке к покушению на главу города Лянкяран.

По версии следствия, проживающий в Мурманске Бахруз Аскеров, являющийся гражданином Азербайджана, планировал совершить в стране теракты. Он привлек к сотрудничеству других жителей Азербайджана и дал им поручение совершить покушение на главу города Лянкяран.

Следствие также считает, что Аскеров дал поручение совершить покушение на иностранного гражданина, преподающего английский язык в Азербайджане. Аскеров задержан, он обвинен в подготовке к совершению теракта, суд поместил его под арест, передало сегодня агентство АПА со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

Комментариев от представителей Бахруза Аскерова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 марта житель Азербайджана Абит Марданов был обвинен в финансировании терроризма.

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