07 марта 2024, 11:27

Житель Азербайджана обвинен в финансировании терроризма

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Следователи считают, что житель Азербайджана Абит Марданов оказывал финансовую помощь террористам, суд в Баку заключил его под стражу, сообщила Служба госбезопасности страны.

По версии следствия, житель Азербайджана Абит Марданов оказывал финансовую поддержку террористам. Он арестован, ему предъявлено обвинение по статье 214-1 УК Азербайджана "Финансирование терроризма" (предусматривает до 14 лет заключения, – прим. "Кавказского узла").

Решение об аресте Марданова принял Сабаильский районный суд Баку. Расследование проводит Служба государственной безопасности, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комментариев от представителей Марданова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 января пять человек, в том числе 17-летний уроженец Азербайджана, были задержаны по подозрению в нападениях на прохожих в Белгороде. Следственный комитет начал расследование уголовного дела по статьям о попытке убийства и возбуждении межнациональной вражды.

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Примечание:

"Суд арестовал обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве", "Семь уроженцев Армении осуждены после конфликта с азербайджанцами в Москве", "Конфликт в Дманиси продемонстрировал ошибки грузинской этнической политики".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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