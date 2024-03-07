Житель Азербайджана обвинен в финансировании терроризма

07 марта 2024, 11:27

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Следователи считают, что житель Азербайджана Абит Марданов оказывал финансовую помощь террористам, суд в Баку заключил его под стражу, сообщила Служба госбезопасности страны.

По версии следствия, житель Азербайджана Абит Марданов оказывал финансовую поддержку террористам. Он арестован, ему предъявлено обвинение по статье 214-1 УК Азербайджана "Финансирование терроризма" (предусматривает до 14 лет заключения, – прим. "Кавказского узла").

Решение об аресте Марданова принял Сабаильский районный суд Баку. Расследование проводит Служба государственной безопасности, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комментариев от представителей Марданова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 января пять человек, в том числе 17-летний уроженец Азербайджана, были задержаны по подозрению в нападениях на прохожих в Белгороде. Следственный комитет начал расследование уголовного дела по статьям о попытке убийства и возбуждении межнациональной вражды.

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