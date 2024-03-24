Пять граждан Азербайджана задержаны в Киргизии

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Задержанные в Бишкеке граждане Азербайджана являются членами международной организованной преступной группировки и подозреваются в организации покушения на руководство Киргизии, сообщили местные спецслужбы.

По данным пресс-службы госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, пятеро граждан Азербайджан являются членами транснациональной организованной преступной группировки.

Силовики обратили на них внимание, когда проводили оперативные мероприятия, направленные на выявление деятельности преступников из числа иностранных граждан и лиц, которые находятся в межгосударственном розыске, пишет 23 марта РИА "Туран".

Ведомство назвало фамилии задержанных. Это В.М. Алиев, С.А. Багхиров, М.О. Асгаров, М.С. Бехбудров и З.И.Маммадов. По предварительным данным, они приехали в Киргизию, чтобы "в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса" организовать покушение на руководство страны. Отмечается, что власти Киргизии активно борются с ОПГ, чем недовольны "зарубежные криминальные лидеры".

К деятельности упомянутых граждан может быть причастен бывший заместитель главы Таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов, которые объявлен в межгосударственный розыск и, по некоторым данным, находится на территории Азербайджана, информирует ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах Киргизии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе стало известно о задержании в Иране студента из Азербайджана Давуда Сафарова. Он проходил обучение в медресе, но решил вернуться домой. На границе его задержали пограничники.

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