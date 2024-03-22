Повышение тарифов на водоснабжение в Дагестане возмутило предпринимателей

22 марта 2024, 13:39

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Профсоюзы в Дагестане обратились в надзорные ведомства с просьбой проверить обоснованность значительного повышения тарифов на водоснабжение для компаний. Многократный рост расходов на воду ударил по бюджету предприятий и приведет к повышению розничных цен, заявили предприниматели.

Дагестанские профсоюзы приняли заявление-протест против семикратного увеличения тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей Махачкалы, сообщил 20 марта дагестанский журналист Ханжан Курбанов. "Оно будет направлено в адрес правительства РД, главы Махачкалы, УФАС по РД и в прокуратуру для принятия срочных мер", - написал он в своем телеграм-канале Remarka.

На сайте Минэнерго Дагестана опубликован приказ от 26 января 2024 года "Об установлении тарифов по холодному водоснабжению, оказываемому АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" потребителям города Махачкала". В нем указано, что с 1 января тарифы для юридических лиц на водоснабжение составляют 42,80 рубля без НДС и 51,36 рубля с НДС, а на водоотведение 26,71 рубля с НДС. Тариф для населения с 1 января остался на прежнем уровне – 7,31 рубля, но с 1 июля он повышается до 11,90 рубля.

В приказе Минэнерго не конкретизируется, каких именно категорий граждан и юридических лиц касается повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, отметил замруководителя дагестанского союза организаций профсоюзов Максим Гасанов.

"К примеру, наш союз организаций профсоюзов раньше платил в зависимости от расхода воды около двух тысяч рублей в месяц, сейчас за январь сумма составила 12 500 рублей. Теперь мойки, гостиницы, общепит, где расходуется много воды, как должны восполнять свои финансовые потери? За счет клиентов. Естественно, свои цены на услуги они повысят. Заявление с просьбой отменить приказ о повышении тарифов мы отправили в правительство Дагестана, прокуратуру РД, главе Махачкалы, и УФАС – проверить экономическую обоснованность подобных мер", – рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что повышение тарифов, учитывая важный социальный фактор, ни с кем не было согласовано. "Это касается большого количества людей, но не проводились общественные слушания... Тема не обсуждалась с профсоюзами, Общественной палатой, есть трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, куда входят представители профсоюзов, работодателей и правительства. Это повышение не на несколько процентов, как обычно происходило, а почти в семь раз. Кроме того, не предусмотрены меры по защите социально незащищенных слоев населения", - сказал Максим Гасанов.

4 марта уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов провел рабочую встречу с руководителями предприятий, посвященную повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение в Махачкале. Он отметил, что с начала февраля ему поступают обращения предпринимателей по вопросу кратного повышения тарифов. "Особенно сильно ударило повышение стоимости по сферам общественного питания и гостиничных услуг, так как эта деятельность сопряжена со значительными расходами воды. Предприниматели при этом отмечают, что никто не разъясняет им причины столь резкого повышения тарифов", - написал Далгатов в своем телеграм-канале.

Заместитель генерального директора компании "Глобал-М" Феликс Алиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что повышение тарифов на водоснабжение сказалось на работе предприятия.

"Если в прошлом году мы платили шесть с копейками рублей за кубометр, и выходило около 40 тысяч в месяц, то стало 42,80 рубля, и за январь сумма составила 250 тысяч рублей в месяц. Мы производим стеклопакеты, пищевые пакеты, сепараторы, другую продукцию, и это не самое водопотребляющее производство. Как быть предприятиям пищевой отрасли? Чтобы эти затраты компенсировать, предприятия будут закладывать их в себестоимость продукции, это приведет к росту цен реализуемой продукции, снижению ее конкурентоспособности, и в целом приведет к непривлекательным инвестиционным условиям в регионе", - сказал Феликс Алиев.

Владелец махачкалинского кафе Индира сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что повышение тарифов на воду обязательно скажется на ценах блюд. "В прошлом году из-за повышения стоимости продуктов питания нам пришлось поднимать цены на блюда. Теперь как быть, не знаем. Придется уменьшать порции или кратно увеличивать цены. Скоро туристический сезон, откроется летняя площадка, где всегда много клиентов. Мы потребляем много воды. Думали нанять дополнительный персонал на лето, теперь денег на это не будет", - посетовала предпринимательница.

Жительница Махачкалы Марина Магомедова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что на днях оплачивала услуги ЖКХ за март. "Кассир сказала, что с июля поднимают тариф на воду. Но подорожание уже есть – только дома в квитанции увидела, что начали брать три процента за "внешнюю комиссию". Кроме того, при оплате за горячую воду и отопление появилась новая графа: повышающий коэффициент, с меня взяли 643 рубля, за что, непонятно. Ежемесячно для меня это большая сумма, теперь придется идти, разбираться", - сказала женщина.

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