Житель Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма

21 марта 2024, 14:06

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Суд приговорил к пяти годам и двум месяцам заключения жителя Эльбрусского района, признав, что он в своих публикациях в соцсети оправдывал террористическую деятельность.

По версии следствия, 41-летний житель Эльбрусского района опубликовал в соцсети фото и видео, содержащие сведения, оправдывающие терроризм. В отношении него было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

Южный окружной военный суд признал жителя Эльбрусского района виновным и приговорил его к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд на два года запретил ему администрировать сайты, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по Кабардино-Балкарии.

Комментариев от представителей осужденного не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 марта стало известно, что в розыск объявлена жительница Нальчика, подозреваемая в сборе денег для террористической организации.

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