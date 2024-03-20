Жительница Нальчика заподозрена в финансировании терроризма

20 марта 2024, 11:10

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Объявлена в розыск жительница Нальчика, подозреваемая в сборе денег для террористической организации, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года военный суд признал жителя Нальчика Хабибуллу Исаратова участником террористической организации "Имарат Кавказ"* и приговорил его к 10,5 года лишения свободы.

О создании "Имарата Кавказ" 7 октября 2007 года объявил президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Докку Умаров. В июне 2015 года боевики "Имарата Кавказ" присягнули лидеру террористической организации "Исламское государство", говорится в материале "Кавказского узла" "Имарат Кавказ*".

В отношении жительницы Нальчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности), сообщило управление СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в январе 2015 года женщина "с целью участия в деятельности международной террористической организации «Имарат Кавказ»" переехала в Сирию и "вступила в ряды незаконного вооруженного формирования". "В последующем, проживая на территории сопредельного государства, с целью финансирования террористической деятельности, она посредством банковского приложения организовала сбор денежных средств на ресурсное обеспечение организации", - говорится в публикации, размещенной 19 марта на сайте ведомства.

Подозреваемая объявлена в международный розыск, отмечается в сообщении. "Следствием проводятся мероприятия по сбору доказательственной базы, а также установлению иных возможных фактов нарушения уголовного законодательства", - отметил Следком.

Часть 1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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