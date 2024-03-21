Двое военных из Ростовской области убиты в зоне СВО

21 марта 2024, 13:54

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Алексей Иващенко и Александр Новиков убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 406 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что на Украине убит Николай Бомбин из Азовского района. Он стал, по меньшей мере, 404-м жителем Ростовской области, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Уроженцы Ростовской области Алексей Иващенко и Александр Новиков убиты в зоне военной операции на Украине. В честь каждого из них в школе №1 в слободе Большая Мартыновка открыты по Парте героя. Иващенко и Новиков являлись выпускниками этой школы, сообщила 13 марта на своей странице в соцсети "Одноклассники" отделение партии "Единая Россия" в Мартыновском районе.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 406 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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