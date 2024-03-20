Мобилизованный из Ростовской области убит в военной операции

20 марта 2024, 18:36

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Николай Бомбин убит в военной операции, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 404 бойцов из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", к 19 марта власти сообщили, что в ходе военной операции на Украине убиты три жителя Морозовска, общее число убитых на Украине жителей Ростовской области достигло 403.

Николай Бомбин погиб в марте 2023 года в бою за Белогоровку (ЛНР), сообщила администрация Азовского района. Он был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Служил в звании сержанта, был заместителем командира отделения разведроты. Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, ему было 34 года.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 403 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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