19 марта 2024, 09:59

Трое военных из Морозовска убиты на Украине

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Александр Бондарев, Андрей Моисеенко и Олег Гаркуша из Морозовска убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 403 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 18 марта представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 400 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения военной операции на Украине погибли жители Морозовска Александр Бондарев, Андрей Моисеенко и Олег Гаркуша, сообщила 1 марта администрация местного Дома культуры на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 403 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области", "Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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