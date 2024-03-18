18 марта 2024, 07:32

Житель Ростовской области убит в зоне СВО

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Николай Синицын из Милютинского района убит на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 400 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 марта представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 399 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Уроженец хутора Семеновка Милютинского района Николай Синицын погиб в зоне военной операции. Указом президента он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 15 марта на своем сайте местная газета "Луч".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 400 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области", "Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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