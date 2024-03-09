Власти сообщили о гибели в военной операции двух бойцов из Ростовской области

09 марта 2024, 21:40

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Денис Кононов и Виталий Панасков погибли в зоне боевых действий. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 392 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" сообщал, что Иван Нагибин стал 390-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Денис Кононов и Виталий Панасков погибли в специальной военной операции, сообщила администрация Каменского района, отчитываясь об открытии памятного знака на территории комбината "Атлас".

Денис Кононов работал на комбинате "Атлас" с 2009 года стрелком отдельной команды ведомственной охраны, погиб 24 февраля 2022 года, ему было 36 лет.

Виталий Панасков с декабря 2020 года работал на комбинате "Атлас" старшим специалистом по закупкам, затем водителем отдельной команды ведомственной охраны. Погиб 26 июня 2023 года, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 392 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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