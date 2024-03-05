Офицер из Ростовской области погиб в военной операции

05 марта 2024, 00:23

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Мобилизованный Иван Нагибин погиб на Украине, сообщила администрация Волгодонска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 390 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Бердышев стал 389-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Иван Нагибин погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Волгодонска, отчитываясь об открытии "Парты Героя".

Как следует из информации на фотографии парты, опубликованной в Telegram-канале мэрии, Нагибин - по специальности инженер-конструктор машиностроения, вместе с женой и сыном жил в Москве. Осенью 2022 года был мобилизован, уже в зоне спецоперации получил звание лейтенанта, служил заместителем командира роты по воспитательной работе. Погиб 12 мая 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 390 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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