Верующий осужден в Азербайджане по делу о наркотиках и экстремизме

27 февраля 2024, 22:31

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Суд приговорил члена правления движения "Мусульманское единство" Азада Керимова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков и распространении экстремистской религиозной литературы. Активисты считают преследование Керимова политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел" в конце января – начале февраля 2022 года были арестованы восемь активистов движения "Мусульманское единство" — Эльнур Джафаров, Азад Керимов, Эльшан Рагимов, Этибар Исмайлов, Рухулла Новруззаде, Маил Керимов, Джейхун Балашев и Рашад Алиев. Активисты связали аресты с новым витком ухудшения азербайджано-иранских отношений, последовавшим за вооруженной атакой на посольство Азербайджана в Тегеране.

27 января 2022 г было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 февраля завершился судебный процесс над членом правления ДМЕ Азадом Керимовым, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденного Зибейда Садыгова.

По ее словам, Керимов был задержан еще 30 января 2022 года и ему были предъявлены обвинения по статьям в изготовлении, хранении и распространении религиозных экстремистских материалов. "Следствие утверждало, что при задержании Керимова у него были обнаружены 14 граммов наркотиков, а из дома изъята религиозная экстремистская литература. У него дома действительна была религиозная литература. Как сказал сам Азад Керимов, это вполне нормально, потому что он верующий. Ненормальным он назвал представление обычной религиозной литературы как экстремистской. Таковой она была признана лишь на основе субъективных интерпретаций. Он отверг и обвинения в использовании наркотиков. Керимов в суде заявил, что по состоянию здоровья он даже не курит. Стал бы он принимать наркотики в ущерб своему здоровью? Обвинение об обнаружении у Керимова наркотиков не подкрепляется достоверными доказательствами. Оно построено на показаниях самих сотрудников полиции", - рассказала адвокат.

По ее словам, суд в конечном итоге снял с Керимова обвинение в “торговле наркотиками” и предъявил ему обвинение в использовании наркотиков без цели продажи. Несмотря на то, что прокурор предлагал приговорить Керимова к восьми годам лишения свободы суд назначил ему 3,5 года тюремного заключения признав виновным по ст. 234-1.1 и 167-3.1.

“Конечно, приговор может показаться мягким, но он все равно несправедлив с учетом того, что достоверных доказательств вины Керимова не было представлено. На приговор будет подана апелляционная жалоба”, - сказала адвокат.

Пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов назвал приговор Керимову политически мотивированным. "Азад Керимов осужден только за то, что является членом правления ДМЕ, верующим. Его дело носит политический характер. Он был арестован во время очередной волны репрессий против верующих на фоне напряженности отношений между Азербайджаном и Ираном, которая последовала после вооруженной атаки в Тегеране на азербайджанское посольство 27 января 2023 года. Власти ошибочно считают, что раз человек мусульманин-шиит, то он "работает на Иран". Но шиизм в Азербайджане существует уже много веков и он стал распространяться, когда еще не было современного иранского государства и тем более его нынешнего правительства. Репрессии против членов "Мусульманского единства" и вообще верующих не прекращаются. В последние дни последовали новые аресты. Только из ДМЕ арестованы три человека. На сегодняшний день число арестованных членов ДМЕ достигло 67", - сказал Буньядов корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские правозащитники признали Керимова политзаключенным. "Азад Керимов был арестован в январе 2022 года, когда последовали массовые задержания верующих в связи с новым витком конфронтации между Баку и Тегераном. После атаки на посольство Азербайджана в Иране у нас началась очередная кампания “разоблачения иранских агентов”. При этом через некоторое время выяснялось, что обвинения всем задержанным официально выдвинуты по делам о наркотиках. Сейчас в Азербайджане около 260 политзаключенных и две трети из них верующие, в том числе члены ДМЕ”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Керимову.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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