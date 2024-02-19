Отчет властей о строительстве школ вызвал скепсис у жителей Дагестана

19 февраля 2024, 09:09

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Дагестан выполнил все свои обязательства по строительству школ и детсадов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов и поблагодарил за это главу республики Сергея Меликова. В Дагестане продолжает оставаться острой проблема с нехваткой мест в школах, а сами учебные заведения в ненадлежащем состоянии, отметили местные жители, комментируя в соцсети слова министра.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с ветхими школами. Так, в декабре 2023 года жители села Туршунай Бабаюртовского района в обращении к Путину заявили, что здание местной школы признано аварийным, и дети вынуждены учиться в подсобках, а власти не реагируют на просьбы построить новую школу. В селе Советское Бабаюртовского района дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря 2023 года житель села. 23 августа 2023 года жители одноименного села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения.

В Дагестане 143 из 1407 школ признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах, сообщило в декабре 2023 года правительство республики. В 2024-2026 годах планируется построить 23 школы, заявил кабмин.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, Дагестан исполнил все свои обязательства по строительству школ и детсадов. "Это огромная колоссальная работа", – заявил Кравцов во время "Форума национальных достижений", который проходит в Москве.

Кравцов поблагодарил главу Дагестана Сергея Меликова, он также присутствовал на форуме.

Видео с выступлением Кравцовв на форуме в Москве 18 февраля было опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 187 тысяч пользователей. На 09.05 мск 19 февраля оно набрало более 34,6 тысячи просмотров и 131 комментарий. Большая часть их авторов восприняли слова министра просвещения скептически.

"А можно пожалуйста список школ и детсадов?" – попросил Шамиль Шамилов.

"На огромную республику пять школ. Выполнила план республика", – сыронизировал Ахмад Магомедов.

"Это как понимать? Как я знаю у нас в школах в три смены дети ходят. Где это в законе указано, чтобы учились в три смены? Какие они знания получат? Не выполняете вы ничего. Если бы в республике было достаточно школ, то и в школах как положено велись бы и уроки, и получали бы знания", – написала Patima Kurbanova.

"А где построили? В селе Белиджи с 2012 года как фундамент новой школы сделали, так и стоит", – отметил пользователь с ником Соловей Разбойник.

"Я видел школу в Цунтинском районе, без слез не взглянешь. Классы ужасные, отопления нет, доскам и партам уже лет по 30", – заявил Ибрагим Ахмедов.

"Недавно публиковали же пару школ, которые со времен ВОВ не ремонтировали. Меликов после одного такого репортажа журналиста НТВ раскритиковал, за то, что он показал в каком состоянии эти школы", – написал пользователь с ником Hadj Hadj.

Напомним, 23 января Сергей Меликов раскритиковал вышедший на федеральном телеканале репортаж дагестанского журналиста Мурада Магомедова о ветхой школе в селе Шиназ. Меликов заявил при этом, что уже два года контролирует ситуацию со школой.

Сельчане рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что более 100 детей в Шиназе вынуждены учиться в две смены в ветхом и холодном здании. При этом из информации на сайте госзакупок и картотеки арбитражных дел следует, что подрядчик приостановил строительство школы из-за обнаружения исторического могильника, а власти отказали подрядчику в продлении сроков строительства и отказались от контракта. Комментаторы в соцсетях отметили, что Меликов поставил себя в неудобное положение, так как в проблеме виноваты сами власти.

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